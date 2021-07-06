Полный ноль. За цитату рэпера Pharaoh на ЕГЭ по биологии петербургскому выпускнику не дали баллов

В Петербурге 50 работ на ЕГЭ оценили на ноль баллов. Об этом на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании 2021 года сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 6 июля.



«Нулевые результаты получили те, кто не хотел сдавать экзамен или был несерьёзно настроен», — отметила она.



В ноль баллов оценили работу выпускника, который на бланке ЕГЭ по биологии процитировал рэпера Pharaoh. «Я не знаю биологии, но я знаю трек Фараона», — написал он.

