Полный ноль. За цитату рэпера Pharaoh на ЕГЭ по биологии петербургскому выпускнику не дали баллов

В Петербурге 50 работ на ЕГЭ оценили на ноль баллов. Об этом на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании 2021 года сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 6 июля.
«Нулевые результаты получили те, кто не хотел сдавать экзамен или был несерьёзно настроен», — отметила она.
В ноль баллов оценили работу выпускника, который на бланке ЕГЭ по биологии процитировал рэпера Pharaoh. «Я не знаю биологии, но я знаю трек Фараона», — написал он.
Не перешагнули минимальный порог баллов на ЕГЭ по русскому языку 96 человек (около
Четверых выпускников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок и мобильных телефонов. Некоторых из них уже довели до суда.