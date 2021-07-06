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Полный ноль. За цитату рэпера Pharaoh на ЕГЭ по биологии петербургскому выпускнику не дали баллов

Петербургский выпускник получил ноль за ЕГЭ по биологии из-за цитаты рэпера Pharaoh

В Петербурге 50 работ на ЕГЭ оценили на ноль баллов. Об этом на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании 2021 года сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 6 июля.

«Нулевые результаты получили те, кто не хотел сдавать экзамен или был несерьёзно настроен», — отметила она.

В ноль баллов оценили работу выпускника, который на бланке ЕГЭ по биологии процитировал рэпера Pharaoh. «Я не знаю биологии, но я знаю трек Фараона», — написал он.

Не перешагнули минимальный порог баллов на ЕГЭ по русскому языку 96 человек (около 3 % сдававших), на экзаменах по профильной математике и обществознанию — около 5 % участников.

Четверых выпускников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок и мобильных телефонов. Некоторых из них уже довели до суда.

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Комментарии (8)

266115380
Естественный отбор сработал
asgard
Греф одобряе дибилоида
262370901
Дебилоид решил выпендриться, за что и получил соответствующую оценку.
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