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Халява пришла. Суд не стал штрафовать петербургского выпускника, пойманного на ЕГЭ со шпаргалкой

Суд в Петербурге простил пойманного на ЕГЭ выпускника со шпаргалкой

Петербургского выпускника поймали на ЕГЭ со шпаргалкой. Изучив содержание подсказки, суд не увидел оснований для материальных санкций.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 22 июня, мировой судья участка в Приморском районе прекратил административное производство в отношении Алексея Шараги. Парня поймали со шпаргалкой на ЕГЭ по математике профильного уровня. Выпускник на заседание не пришёл, но вину признал.

«Суд установил, что справочные материалы содержали математические заметки, однако достоверных сведений об их использовании зафиксировано не было», — уточнили в пресс-службе.

В отношении выпускников, попытавшихся списать, составляются протоколы по пункту 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). Ранее штраф в три тысячи рублей получила выпускница, попытавшаяся пронести на экзамен по русскому языку телефон.

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Комментарии (1)

zzz34
За такое только смертная казнь
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