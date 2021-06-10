В Петербурге стартовал сезон штрафов для выпускников. Склонных к подглядыванию ведут в суды

В отношении выпускников, попытавшихся списать, составляются протоколы по пункту 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). С начала экзаменационной кампании в картотеке мировых судов Петербурга зарегистрировано два дела. По одному из них вынесено решение.

Как следует из документа, выпускница на государственном экзамене по русскому языку (проводится для тех, кто отказался сдавать ЕГЭ) пронесла телефон. Девушка вину признала. Суд назначил ей наказание в виде трёх тысяч рублей штрафа. Из-за нарушения результат экзамена аннулируется. Пересдать его можно в сентябре.