FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
6
Печать

В Петербурге стартовал сезон штрафов для выпускников. Склонных к подглядыванию ведут в суды

Суды Петербурга начали штрафовать выпускников за нарушения на экзаменах

Первые дела об административных правонарушениях в отношении нарушителей на экзаменах начали рассматривать мировые судьи Петербурга, следует из картотеки 10 июня.

В отношении выпускников, попытавшихся списать, составляются протоколы по пункту 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). С начала экзаменационной кампании в картотеке мировых судов Петербурга зарегистрировано два дела. По одному из них вынесено решение.

Как следует из документа, выпускница на государственном экзамене по русскому языку (проводится для тех, кто отказался сдавать ЕГЭ) пронесла телефон. Девушка вину признала. Суд назначил ей наказание в виде трёх тысяч рублей штрафа. Из-за нарушения результат экзамена аннулируется. Пересдать его можно в сентябре.

ЕГЭ выпускники сдают с 31 мая по 25 июня.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

SU LUX INN
это гос.террор против самого дорогого - против наших Детей! выучить весь этот Материал даже за 10 лет абсолютно нереально! знаю многих взрослых, которые до сих пор не знают и половину школьной Программы! лишать Детей "звонка другу" и "помощи клуба" - крайне антигуманно!
263580521
Пусть юное поколение сразу осознает, в каком государстве оно живет. В дальнейшем пригодится. Шаг влево - штраф, шаг вправо - арест, шаг вперед - ...
Danik
Даже это свели к деньгам! Бред!
Как бы прибыльно было сдавать экзамен в СССР.
А не выполнение обещаний президентом, Думой, ЕР как оценивать? Как не сдачу экзаменов с начётом млных штрафов!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний