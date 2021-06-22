Больше умных девушек. «Фонтанка» нашла ещё двух петербурженок, получивших на ЕГЭ 300 баллов

Рекордную планку в 300 баллов на ЕГЭ петербургские выпускницы брали ещё семь лет назад, а не только в этом сезоне. Об этом сообщается в одном из старых пресс-релизов на сайте Смольного.



В 2013 году две участницы ЕГЭ в Петербурге сдали три экзамена по максимуму: Екатерина Вишникина из 95-го лицея получила 100 баллов по русскому языку, химии и биологии, а Мария Дроздова из ФМЛ № 239 — по русскому языку, математике и физике.



По словам Марии, по математике и физике у неё были победы в олимпиадах, дающие 100 баллов при поступлении, а вот максимум по русскому языку очень помог. «Я в МФТИ поступала, вроде в мой год проходной на бюджет был 272», — отметила она в разговоре с «Фонтанкой».

