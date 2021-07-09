Восьмилетняя девочка сдала ЕГЭ в Москве

Девочка из Москвы сдала единый государственный экзамен в восемь лет. Об этом 9 июля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.



Как рассказал ее отец «Ленте.ру», девочка в семь лет получила аттестат за девятый класс, после чего сдала все предметы и за 11-й. «Такая участница экзаменов в этом году действительно была. Сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике», — уточнили в Рособрнадзоре.



Отец рассказал, что поступать его дочка собирается на факультет психологии МГУ, однако рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой. Учится девочка-вундеркинд на дому.

