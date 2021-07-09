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Восьмилетняя девочка сдала ЕГЭ в Москве

Девочка из Москвы сдала единый государственный экзамен в восемь лет. Об этом 9 июля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Как рассказал ее отец «Ленте.ру», девочка в семь лет получила аттестат за девятый класс, после чего сдала все предметы и за 11-й. «Такая участница экзаменов в этом году действительно была. Сдавала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике», — уточнили в Рособрнадзоре.

Отец рассказал, что поступать его дочка собирается на факультет психологии МГУ, однако рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой. Учится девочка-вундеркинд на дому.

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Комментарии (2)

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