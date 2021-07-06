Невозможное возможно. Российская выпускница сдала ЕГЭ на 400 баллов

Четыре ЕГЭ на максимум сдала выпускница из Ростовской области Алика Осадчая. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Рособрнадзора Анзор Музаев 6 июля.



Выпускница получила 100 баллов по русскому и английскому языкам, обществознанию и литературе. Она стала единственной 400-балльницей в стране.

300 баллов за ЕГЭ получили 16 российских выпускников, двое из них из Петербурга.

Осадчая закончила лицей классического элитарного образования. Преподаватель математики из этого учреждения Михаил Гуров стал победителем конкурса «Учитель года» в 2020 году. На онлайн-встрече с лауреатами конкурса президент Владимир Путин заявил, что его смущает слово «элитарный» в названии лицея.