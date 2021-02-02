«Не радуют ухо нормального человека». Путина смущают слова «элитный» и «элитарный» в наименовании школ

Президенту РФ Владимиру Путину не нравятся слова «элитный» и «элитарный», когда речь заходит об образовании. Об этом он заявил 2 февраля на онлайн-встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».
«То, что образование у вас в лицее на должном уровне дается, это понятно, потому что вы стали победителем конкурса "Учитель года", это очевидный факт. Но меня всегда смущают такие слова "элитный", "элитарный". Почему нельзя "лицей классического образования"? Кто у вас придумывает такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека?» — высказал своё недоумение президент (цитата по РИА Новости).
Так он отреагировал на название лицея в Ростовской области, где преподает математику победитель соревнования Михаил Гуров, — «Лицей классического элитарного образования». Путин предположил, что такое название может привлечь родителей, у которых есть «денежки».
Ранее на этой же встрече президент заявил, что соцсети — это бизнес, извлечение прибыли любой ценой и управление сознанием человека.