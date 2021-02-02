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«Информационные платформы всё больше и больше начинают управлять сознанием». Путин заявил о необходимости контролировать соцсети

Президент России заявил, что государство должно реагировать на то, какая образовательная информация предлагается в Интернете, и напомнил, что соцсети и цифровые платформы — всего лишь бизнес. Идея свелась к необходимости контроля.

«Для тех людей, которые организуют этот вид деятельности (соцсети. — Прим. ред.), — это бизнес. Что такое бизнес? Извлечение прибыли. И к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб категории людей, на которую он направлен», — сказал Владимир Путин 2 февраля во время онлайн-встречи с лауреатами конкурса «Учитель года».

Он добавил, что часто «информационные платформы всё больше и больше начинают управлять сознанием».

«Просто изучают своего «клиента» и подбрасывают ему то, что они считают нужным», — отметил Путин.

По словам президента, государство должно на это «реагировать, не принимая решений, которые бы ограничили свободу выбора, свободу слова».

Эту тему затронул математик из Адыгеи Сергей Левченко. Сначала он попросил у Путина сервис «учитель — ученик» на основе отечественного программного продукта, а затем предложил контролировать не только образовательные материалы в Интернете, но и содержание соцсетей.

«Интернет полон обучающих материалов <...>, но при этом нужна экспертная оценка, потому что часть из них носит недостаточный, а часть — возможно, избыточный характер», — заявил он и попросил государство следить за тем, как и чему учат детей. А потом поделился «больной темой»: «В соцсетях, и в том числе в популярном "Тик-Токе", они (дети) могут столкнуться с некачественным, вредоносным контентом».

Накануне зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведева назвал возможным отключение Интернета.

18 ноября 2020 года в Госдуму был внесен Проект федерального закона № 1057895–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части введения просветительской деятельности). Так, впервые вводится само понятие просветительства — фактически как образовательной деятельности за рамками официальных образовательных программ. Также вводится понятие регулирования такой деятельности — эта обязанность возлагается на правительство. Запрещается использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой и иных типов розни. Более того, документ запрещает образовательным организациям подписывать какие бы то ни было международные договоры (за исключением договоров об образовании). Законопроект вызвал волну критики в обществе. Петицию против него подписали ко 2 февраля почти 187 тыс. человек.

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Комментарии (24)

261182581
А ничего, что этой категории граждан давно пора сменить бункер на барак?
260667591
а он привык сам управлять сознанием россиян?
Antuan Rokanten
Так значит расследование Навального правда?
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