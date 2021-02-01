«Если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти». Медведев назвал возможным отключение России от глобального Интернета

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал возможным отключение России от глобального Интернета и добавил, что у правительства есть план на такой случай, а российский сегмент может управляться автономно.



«Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном. <...> План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации», — сказал Медведев РИА Новости.

