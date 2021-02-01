«Если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти». Медведев назвал возможным отключение России от глобального Интернета

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал возможным отключение России от глобального Интернета и добавил, что у правительства есть план на такой случай, а российский сегмент может управляться автономно.
«Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном. <...> План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации», — сказал Медведев РИА Новости.
Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.
«Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», — заключил Медведев.