В МФЦ можно будет оформить электронные копии документов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое обяжет МФЦ оформлять электронные копии документов. Каких — пока не уточняется.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ 8 июля, процедура потребует личного обращения в МФЦ. Заявитель должен принести оригинал копируемого документа, специалист его отсканирует и заверит цифровой подписью. После документ окажется в электронной базе, и снова носить его в МФЦ необходимости не будет. Это позволит предоставлять еще большее количество услуг дистанционно.
Список документов, которые можно будет перенести в электронный формат, пока не публикуется. Он будет утвержден отдельным постановлением.