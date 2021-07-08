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В МФЦ можно будет оформить электронные копии документов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое обяжет МФЦ оформлять электронные копии документов. Каких — пока не уточняется.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ 8 июля, процедура потребует личного обращения в МФЦ. Заявитель должен принести оригинал копируемого документа, специалист его отсканирует и заверит цифровой подписью. После документ окажется в электронной базе, и снова носить его в МФЦ необходимости не будет. Это позволит предоставлять еще большее количество услуг дистанционно.

Список документов, которые можно будет перенести в электронный формат, пока не публикуется. Он будет утвержден отдельным постановлением.

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Комментарии (4)

Spora
Не устаю благодарить Медведева за эти цифровые начинания. Представляю сколько времени и нервов сэкономлено за эти годы, когда заработали электронные сервисы.
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