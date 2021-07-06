«Газпром Арена» в Петербурге станет участником эксперимента РПЛ по идентификации зрителей

Стадионы Российской премьер-лиги (РПЛ) в новом сезоне примут участие в эксперименте по добровольной идентификации зрителей, участников и сотрудников, задействованных в проведении турнира. Как пишет 6 июля ТАСС со ссылкой на Министерство цифрового развития, в том числе в эксперименте примет участие петербургская «Газпром Арена».



«В качестве экспериментальных площадок будет выбрано три матча не менее чем на двух из семи следующих стадионов: «Газпром-Арена» (Санкт-Петербург), «Фишт» (Сочи), «Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург), «Ак Барс — Арена» (Казань), «Нижний Новгород», «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону) и «Самара-Арена» (Самара)», — заявили в Минцифры.

