«Газпром Арена» в Петербурге станет участником эксперимента РПЛ по идентификации зрителей

Стадионы Российской премьер-лиги (РПЛ) в новом сезоне примут участие в эксперименте по добровольной идентификации зрителей, участников и сотрудников, задействованных в проведении турнира. Как пишет 6 июля ТАСС со ссылкой на Министерство цифрового развития, в том числе в эксперименте примет участие петербургская «Газпром Арена».
«В качестве экспериментальных площадок будет выбрано три матча не менее чем на двух из семи следующих стадионов: «Газпром-Арена» (Санкт-Петербург), «Фишт» (Сочи), «Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург), «Ак Барс — Арена» (Казань), «Нижний Новгород», «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону) и «Самара-Арена» (Самара)», — заявили в Минцифры.
Для проведения эксперимента предлагается использовать портал и мобильное приложение «Госуслуги», единую биометрическую систему (ЕБС), информационные системы контроля доступа стадионов, а также информационную систему идентификации болельщиков (СИБ), которая была создана ранее и использовалась на чемпионатах мира 2018 года и Европы 2020-го. Регистрация участников эксперимента будет осуществляться на портале или в мобильном приложении «Госуслуг» (индивидуально или группой) или в МФЦ (индивидуально). Верификация болельщиков может осуществляться удаленно при наличии учетной записи ЕБС или сотрудником МФЦ. При подаче групповой заявки верифицировать личность зрителя сможет ответственный сотрудник от организаций, участвующих в проведении мероприятий.
В рамках эксперимента получение карты зрителя будет добровольным, и у нее не будет физического носителя, будет только электронный документ в мобильном приложении на базе ЕСИА. Кроме того, персонифицированную карту зрителя нужно будет оформлять до приобретения билета на матч.