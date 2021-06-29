Аудиторы Счётной палаты предрекли рост числа обманутых дольщиков в России

Аудиторы Счётной палаты (СП) заявили о риске роста числа обманутых дольщиков в стране. Об этом стало известно 29 июня из опубликованного на сайте СП РФ заключения по реформе системы ценообразования в строительстве.
Значительным удорожанием в 2020–2021 годах отметилась металлопродукция — сразу на 70–75%, что сказалось на себестоимости строительства многоквартирных домов по наиболее популярным сегодня монолитно-каркасной и монолитной технологиям.
«В связи с чем существуют риски реализации объектов капитального строительства, создаваемых в рамках национальных проектов: невозможность (затруднение) исполнения заключенных контрактов и существенный рост себестоимости жилья (низкомаржинальных проектов), что может привести к остановке строительства и увеличению количества обманутых дольщиков», — отмечают в Счётной палате.
Очевидно, аудиторы видят риски для дольщиков в том, что к моменту достижения новостройкой высокой стадии готовности денег, которые застройщик получил в виде проектного кредита или напрямую от дольщиков, уже не хватит, чтобы обеспечивать строительство из-за подорожавших материалов. Застройщики низкомаржинальных проектов такой разрыв компенсировать не смогут и без новых источников финансирования будут вынуждены уйти с рынка.
По оценке Минстроя, подорожавшие металлоконструкции уже подняли себестоимость многоквартирного монолитного жилья на 4%. Объекты инфраструктуры подорожали куда существеннее. К примеру, цена строительства мостов с металлическими пролётными конструкциями увеличилась на 18%.
По данным петербургских девелоперов и аналитиков, строительство местных новостроек только с начала года подорожало на 15%. Подтолкнули вверх цену квадратных метров и удорожание отделочных и инженерных материалов: ламината, кабелей, труб. Это, без решения проблемы дефицита рабочих, грозит повышением цен для покупателей в сопоставимых размерах — на 15–20%.
«Фонтанка» сообщала и о более заметных колебаниях цен на строительные ресурсы. Так, древесина подорожала почти в два раза. Ещё более ощутимым стал рост цен на древесно-стружечные материалы — стоимость подскочила сразу в три раза за прошедшие 17 месяцев. Это уже привело к удорожанию строительства индивидуальных домов.