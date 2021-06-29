Аудиторы Счётной палаты предрекли рост числа обманутых дольщиков в России

Аудиторы Счётной палаты (СП) заявили о риске роста числа обманутых дольщиков в стране. Об этом стало известно 29 июня из опубликованного на сайте СП РФ заключения по реформе системы ценообразования в строительстве.



Значительным удорожанием в 2020–2021 годах отметилась металлопродукция — сразу на 70–75%, что сказалось на себестоимости строительства многоквартирных домов по наиболее популярным сегодня монолитно-каркасной и монолитной технологиям.

«В связи с чем существуют риски реализации объектов капитального строительства, создаваемых в рамках национальных проектов: невозможность (затруднение) исполнения заключенных контрактов и существенный рост себестоимости жилья (низкомаржинальных проектов), что может привести к остановке строительства и увеличению количества обманутых дольщиков», — отмечают в Счётной палате.