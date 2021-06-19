Долго и дорого. Цены на постройку дачных домиков взлетели вверх

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Фонтанка» поискала дешёвые варианты для строительства своего дома и не нашла. Цены на самые некогда недорогие сборные конструкции ушли в космос вслед за стоимостью стройматериалов. Самый демократичный вариант для дач — СИП-панели — дорожает чуть ли не каждый день.

В компании, занимающейся строительством каркасных домов, уже в начале беседы журналисту, представившемуся покупателем, сообщили о росте цен на 25%, произошедшем буквально в последние дни. СИП-панели — это заводские несущие блоки из древесно-стружечных плит с утеплителем из пенополистирола. Дома каркасного типа, которые собираются не из панелей, а на месте стройки из плит с утеплителем из минеральной ваты, по словам представителя компании, дорожают не так быстро.



Как горячие пирожки

Собеседник сразу предупреждает, что цены на сайте уже неактуальны. К примеру, в одноэтажном проекте площадью 78 квадратных метров цена строительства оказалась выше на 200 тысяч и без фасадных работ составила 2 миллиона рублей. В эту стоимость входят фундамент и закрытый тепловой контур. Фасадные работы — отдельная статья расходов, но, по словам менеджера, время, чтобы выбрать варианты, ещё есть. Цены на фасадные материалы меняются не так стремительно, как на СИП-панели. Любопытная деталь — в беседе не раз звучал тезис, что деревянные дома сегодня стали суперэлитными.

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К слову, главным выгодоприобретателем от роста цен на СИП-панели в России стали крупные производители OSB- и прочих древесно-стружечных плит. Одним из крупнейших из них является петербургская компания ООО СТОД (завод расположен в Торжке, выручка в прошлом году — 6,5 млрд рублей), принадлежащая известному предпринимателю Александру Ебралидзе. Вопросы «Фонтанки» о том, как выросло производство и с чем именно связано резкое подорожание продукции, его не заинтересовали и остались без ответа. Еще один крупный производитель плит для СИП-панелей — владимирское ООО «Строительные инновации», которое, по данным СПАРК, принадлежит Исламу Чилаеву, директору петербургского фармпроизводителя «Самсон-мед». Известный «Фонтанке» его номер телефона к моменту публикации был недоступен.



Сегмент быстровозводимых домов претерпел немалые изменения за прошедшие полтора года. Сказались коронакризисный спрос на загородную недвижимость и глобальные изменения спроса на стройматериалы. Нехватка ряда стройматериалов в Штатах подстегнула экспорт из России, обеспечив дефицит при повышенном спросе со стороны бегущих в Ленобласть ковид-дачников.

Производители наиболее популярных типов домокомплектов, к примеру из клееного бруса, уже сформировали очередь в 9 месяцев. Раньше комплект для строительства тёплого контура не поставят. К тому же цены никто в это время не гарантирует. Значит, к моменту, когда очередь подойдёт, дом рискует стать дороже.

«К сожалению, цены на строительные материалы в России за последний год выросли в несколько раз», — констатировали в пресс-службе торговой сети «Леруа-Мерлен». Причинами назвали массовый экспорт стройматериалов за границу и нехватку на внутреннем рынке.



Деревянные дома в дефиците

Древесина за прошедшие 17 месяцев взлетела в цене больше чем в два раза. Сегодня кубический метр обрезной доски в Петербурге в среднем стоит уже не 12,7 тыс. рублей, как год назад, а почти 27 тысяч. Но это не рекорд. Древесностружечные плиты подскочили в цене почти в три раза — с 213,4 рубля за кв. м в январе 2020 года до 624,2 в конце мая нынешнего. Металлочерепица подорожала меньше, но тоже ощутимо — с 363 до 543,4 рубля за квадратный метр.



«Это обусловлено стремительным ростом мировых цен на горячекатаную сталь — в рублевом выражении с 40 000 до 80 000 рублей за тонну проката. Далее по цепочке выросли закупочные цены по линейке продукции, связанной с потреблением металлов — пассажирские лифты, трубы вентиляции, радиаторы, металлочерепица, стальные двери и различного рода инженерное оборудование», — рассказывает Дмитрий Панов, председатель Петербургского регионального отделения «Деловой России».

«Если в апреле металлоконструкции стоили 120 тыс. рублей за тонну, то к концу мая — 170 тысяч, пишут нам партнёры и прогнозируют рост за лето ещё до 20%. То же самое происходит и с остальными материалами, сейчас вот ждём подъема цен на минвату, которая необходима нам для утепления стеновых монолитных панелей», — рассказывает о практике региональных домостроителей Виолетта Басина, гендиректор ГК «Омакульма», которое занимается девелопментом и строит дома в Аннино.

Всё это в комплексе не оставляет шанса построить привычный деревянный дом с кровлей из металлочерепицы так же быстро и выгодно, как это было перед локдауном прошлого года. Желающие строить из кирпича и блоков сегодня в более выигрышной позиции.



«Подъем цен на основные материалы и комплектующие стал заметен в первом квартале, сейчас уже можно говорить о тенденции. Строительство каменных домов, блоки, плиты дорожают медленнее. Но у них рост цен еще впереди», — рисует тревожную картину грядущей реальности Дмитрий Зюзин, генеральный директор группы компаний «Т-Дом», объединяющей профильное агентство недвижимости, девелоперов и брокера загородной недвижимости.

Дефицит предложения на фоне повышенного спроса неизбежно приводит к росту цен, а в условиях многомесячной очереди на поставку — ещё и делает цены непредсказуемыми.

«Строители начали прописывать в договорах возможность увеличить стоимость дома, в случае если цены на пиломатериалы вырастут более чем на 10%. Таким образом, этот сегмент стал суперпремиальным и одновременно невыгодным и рискованным для строителей», — констатирует Андрей Башкатов, исполнительный директор российского подразделения международного концерна Xella International, занимающегося производством и продажей строительных и изоляционных материалов.



Разные поставщики домокомплектов называют разные показатели роста цен на свою продукцию. К примеру, компания Good Wood (выручка в 2020 году — 776 млн рублей) сообщила «Фонтанке» о росте цены в 15–20% за последние полтора года, при этом больше всего подорожали стены из бруса и фундамент.

Пока эксперты надеются на лучшее, правительство прибегло к популярным у чиновникам методам — запретительным барьерам на пути у уплывающих на экспорт стройматериалов. С 1 июля вводятся пошлины на пиломатериалы. Их размер составит 10%, или не менее 13–15 евро за кубометр продукции из наиболее популярных пород. Ранее для лесоматериалов из хвойных пород размер пошлины составлял от 5%.

Вадим Шкледа, «Фонтанка.ру»

