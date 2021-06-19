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Долго и дорого. Цены на постройку дачных домиков взлетели вверх

Поглядев на стоимость аренды жилья за городом на лето, многие горожане стали прицениваться к постройке своего. Но актуальная еще осенью стоимость в 500–700 тысяч за простенький домишко из панелей уже ушла в прошлое. К тому же быстро, как раньше, уже не получится — рабочих рук не хватает.

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ
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«Фонтанка» поискала дешёвые варианты для строительства своего дома и не нашла. Цены на самые некогда недорогие сборные конструкции ушли в космос вслед за стоимостью стройматериалов. Самый демократичный вариант для дач — СИП-панели — дорожает чуть ли не каждый день.

В компании, занимающейся строительством каркасных домов, уже в начале беседы журналисту, представившемуся покупателем, сообщили о росте цен на 25%, произошедшем буквально в последние дни. СИП-панели — это заводские несущие блоки из древесно-стружечных плит с утеплителем из пенополистирола. Дома каркасного типа, которые собираются не из панелей, а на месте стройки из плит с утеплителем из минеральной ваты, по словам представителя компании, дорожают не так быстро.

Как горячие пирожки

Собеседник сразу предупреждает, что цены на сайте уже неактуальны. К примеру, в одноэтажном проекте площадью 78 квадратных метров цена строительства оказалась выше на 200 тысяч и без фасадных работ составила 2 миллиона рублей. В эту стоимость входят фундамент и закрытый тепловой контур. Фасадные работы — отдельная статья расходов, но, по словам менеджера, время, чтобы выбрать варианты, ещё есть. Цены на фасадные материалы меняются не так стремительно, как на СИП-панели. Любопытная деталь — в беседе не раз звучал тезис, что деревянные дома сегодня стали суперэлитными.

Инфографика:

К слову, главным выгодоприобретателем от роста цен на СИП-панели в России стали крупные производители OSB- и прочих древесно-стружечных плит. Одним из крупнейших из них является петербургская компания ООО СТОД (завод расположен в Торжке, выручка в прошлом году — 6,5 млрд рублей), принадлежащая известному предпринимателю Александру Ебралидзе. Вопросы «Фонтанки» о том, как выросло производство и с чем именно связано резкое подорожание продукции, его не заинтересовали и остались без ответа. Еще один крупный производитель плит для СИП-панелей — владимирское ООО «Строительные инновации», которое, по данным СПАРК, принадлежит Исламу Чилаеву, директору петербургского фармпроизводителя «Самсон-мед». Известный «Фонтанке» его номер телефона к моменту публикации был недоступен.

Сегмент быстровозводимых домов претерпел немалые изменения за прошедшие полтора года. Сказались коронакризисный спрос на загородную недвижимость и глобальные изменения спроса на стройматериалы. Нехватка ряда стройматериалов в Штатах подстегнула экспорт из России, обеспечив дефицит при повышенном спросе со стороны бегущих в Ленобласть ковид-дачников.

Производители наиболее популярных типов домокомплектов, к примеру из клееного бруса, уже сформировали очередь в 9 месяцев. Раньше комплект для строительства тёплого контура не поставят. К тому же цены никто в это время не гарантирует. Значит, к моменту, когда очередь подойдёт, дом рискует стать дороже.

«К сожалению, цены на строительные материалы в России за последний год выросли в несколько раз», — констатировали в пресс-службе торговой сети «Леруа-Мерлен». Причинами назвали массовый экспорт стройматериалов за границу и нехватку на внутреннем рынке.

Деревянные дома в дефиците

Древесина за прошедшие 17 месяцев взлетела в цене больше чем в два раза. Сегодня кубический метр обрезной доски в Петербурге в среднем стоит уже не 12,7 тыс. рублей, как год назад, а почти 27 тысяч. Но это не рекорд. Древесностружечные плиты подскочили в цене почти в три раза — с 213,4 рубля за кв. м в январе 2020 года до 624,2 в конце мая нынешнего. Металлочерепица подорожала меньше, но тоже ощутимо — с 363 до 543,4 рубля за квадратный метр.

«Это обусловлено стремительным ростом мировых цен на горячекатаную сталь — в рублевом выражении с 40 000 до 80 000 рублей за тонну проката. Далее по цепочке выросли закупочные цены по линейке продукции, связанной с потреблением металлов — пассажирские лифты, трубы вентиляции, радиаторы, металлочерепица, стальные двери и различного рода инженерное оборудование», — рассказывает Дмитрий Панов, председатель Петербургского регионального отделения «Деловой России».

«Если в апреле металлоконструкции стоили 120 тыс. рублей за тонну, то к концу мая — 170 тысяч, пишут нам партнёры и прогнозируют рост за лето ещё до 20%. То же самое происходит и с остальными материалами, сейчас вот ждём подъема цен на минвату, которая необходима нам для утепления стеновых монолитных панелей», — рассказывает о практике региональных домостроителей Виолетта Басина, гендиректор ГК «Омакульма», которое занимается девелопментом и строит дома в Аннино.

Всё это в комплексе не оставляет шанса построить привычный деревянный дом с кровлей из металлочерепицы так же быстро и выгодно, как это было перед локдауном прошлого года. Желающие строить из кирпича и блоков сегодня в более выигрышной позиции.

«Подъем цен на основные материалы и комплектующие стал заметен в первом квартале, сейчас уже можно говорить о тенденции. Строительство каменных домов, блоки, плиты дорожают медленнее. Но у них рост цен еще впереди», — рисует тревожную картину грядущей реальности Дмитрий Зюзин, генеральный директор группы компаний «Т-Дом», объединяющей профильное агентство недвижимости, девелоперов и брокера загородной недвижимости.

Дефицит предложения на фоне повышенного спроса неизбежно приводит к росту цен, а в условиях многомесячной очереди на поставку — ещё и делает цены непредсказуемыми.

«Строители начали прописывать в договорах возможность увеличить стоимость дома, в случае если цены на пиломатериалы вырастут более чем на 10%. Таким образом, этот сегмент стал суперпремиальным и одновременно невыгодным и рискованным для строителей», — констатирует Андрей Башкатов, исполнительный директор российского подразделения международного концерна Xella International, занимающегося производством и продажей строительных и изоляционных материалов.

Разные поставщики домокомплектов называют разные показатели роста цен на свою продукцию. К примеру, компания Good Wood (выручка в 2020 году — 776 млн рублей) сообщила «Фонтанке» о росте цены в 15–20% за последние полтора года, при этом больше всего подорожали стены из бруса и фундамент.

Пока эксперты надеются на лучшее, правительство прибегло к популярным у чиновникам методам — запретительным барьерам на пути у уплывающих на экспорт стройматериалов. С 1 июля вводятся пошлины на пиломатериалы. Их размер составит 10%, или не менее 13–15 евро за кубометр продукции из наиболее популярных пород. Ранее для лесоматериалов из хвойных пород размер пошлины составлял от 5%.

Вадим Шкледа, «Фонтанка.ру»

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

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Комментарии (4)

FedorGr
Алик рынок такое же имеет отношение к СТОД комбинату, как белка к орехам. Комбинат строил Максим Барский, а Алик просто отжал готовое производство. И как кажется совсем скоро развалит как и свой палас отель. Талион - еврейское слово, от talis — такой же) — категория юриспруденции и морали, также известная как равное (симметричное) возмездие. Принцип назначения уголовного наказания за преступление, согласно которому мера наказания должна точно, буквально соответствовать вреду, причинённому вследствие совершения преступления («око за око, зуб за зуб»). Клуб Талион был построен на месте бывшего университета марксизма ленинизма. Теперь talis возвращается назад, в виде судов и конфискаций от пропитого аликами.
serg1956
По Набиулиной инфляция - 5%
BobCat2
Вирус вызвал дефицит товаров во всем мире, но почему-то рост стоимости на десятки процентов - только в России...
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