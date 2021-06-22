Прокуратура вынесла представление полиции Центрального района из-за поклонников аниме, которых увезли в отдел за радужный флаг в «Этажах»

Прокуратура Центрального района города внесла представление начальнику УМВД России по Центральному району из-за несовершеннолетних поклонниц аниме, которые были доставлены в 76-й отдел из лофт-проекта «Этажи» в марте. Прокуратура требует не допускать подобных нарушений впредь и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Московская хельсинкская группа добилась признания незаконности доставления двадцати подростков-косплееров в участок из-за радужного флага, который развернула одна из девушек. Об этом «Фонтанке» сообщил руководитель правовых программ МХГ Роман Киселёв 22 июня.

