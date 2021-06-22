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Прокуратура вынесла представление полиции Центрального района из-за поклонников аниме, которых увезли в отдел за радужный флаг в «Этажах»

Прокуратура Центрального района города внесла представление начальнику УМВД России по Центральному району из-за несовершеннолетних поклонниц аниме, которые были доставлены в 76-й отдел из лофт-проекта «Этажи» в марте. Прокуратура требует не допускать подобных нарушений впредь и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Московская хельсинкская группа добилась признания незаконности доставления двадцати подростков-косплееров в участок из-за радужного флага, который развернула одна из девушек. Об этом «Фонтанке» сообщил руководитель правовых программ МХГ Роман Киселёв 22 июня.

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в ответ на запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского сообщили, что нарушений в действиях сотрудников полиции не было. При этом в результате разбирательства в МВД признали, что и в действиях подростков не было признаков пропаганды ЛГБТ. Поклонников аниме отпустили из отдела без составления проколов, передав родителям. При этом личность загадочной девушки, которая принесла радужный флаг на встречу поклонников аниме в лофт-проект «Этажи», правоохранительным органам установить так и не удалось.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

266081655
Радуга нонче под запретом...... Из учебников физики скоро уберут картинки спектра.... Везде она, проклятая.....
chip1
Надо будет хоть посмотреть, что это за криминальное сочетание цветов, а то не дай Бог какой неправильный пакетик в магазине подсунут и доказывай потом , что не верблюд)
265834351
Эти провокаторы с флагами везде добрались
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