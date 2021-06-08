Суд в Петербурге вернул прокурору иск о запрете ЛГБТ-ролика от Dolce&Gabbana

Октябрьский районный суд Петербурга оставил без рассмотрения и вернул прокурору исковое заявление о признании информации, размещённой на странице итальянского бренда Dolce&Gabbana в Instagram, запрещённой к распространению на территории России. Об этом вечером 8 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



«Имеющиеся недостатки в установленный срок устранены не были», — говорится в сообщении.



По данным пресс-службы судов, депутат Госдумы Михаил Романов отозвал своё обращение. Сам парламентарий сообщил «Фонтанке», что это не так и пообещал разобраться, почему был сделан такой вывод.

