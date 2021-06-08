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Суд в Петербурге вернул прокурору иск о запрете ЛГБТ-ролика от Dolce&Gabbana

Октябрьский районный суд Петербурга оставил без рассмотрения и вернул прокурору исковое заявление о признании информации, размещённой на странице итальянского бренда Dolce&Gabbana в Instagram, запрещённой к распространению на территории России. Об этом вечером 8 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

«Имеющиеся недостатки в установленный срок устранены не были», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы судов, депутат Госдумы Михаил Романов отозвал своё обращение. Сам парламентарий сообщил «Фонтанке», что это не так и пообещал разобраться, почему был сделан такой вывод.

«Мы эту тему будем доводить до конца, закон должен работать даже для Dolce&Gabbana, он для всех один», — прокомментировал он ситуацию.

Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов привлёк внимание прокуратуры, а потом и суда к Instagram-аккаунту Dolce&Gabbana в конце мая. Это произошло после того, как на нетрадиционную любовь в рекламных роликах итальянского бренда парламентарию пожаловался петербуржец. На опубликованных кадрах две привлекательные девушки целуются в губы. В аналогичном видеоряде, где модели — молодые мужчины, традиций не больше — его также требовали признать вне закона. Однако прокурорский иск судом был оставлен без движения из-за недостатка документов.

Позже стало известно, что Романов озадачил рекламой Dolce&Gabbana не только петербургскую прокуратуру, но и московскую полицию.

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Комментарии (2)

f0ntan
У нас есть Ленинградский или Липецкий Государственный Большой Театр? Они могут пожаловаться
markA
Прокуратуре и полиции больше нечем заняться, кроме как высматривать, кто там кого целует, это факт.
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