Прокуратура Петербурга просит запретить ЛГБТ-ролик от Dolce&Gabbana по запросу депутата

Внимание прокуратуры, а потом и суда к инстаграм-аккаунту Dolce&Gabbana привлёк депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов, которому на нетрадиционную любовь пожаловался петербуржец.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, прокурор обратился с иском в Октябрьский райсуд после запроса Романова, который действовал в интересах некоего горожанина. Депутат уточнил «Фонтанке», что местный житель пожаловался ему на рекламные ролики в инстаграме Dolce&Gabbana через электронную приёмную, указал на пропаганду. Романов в свою очередь направил запросы в МВД и прокуратуру.

