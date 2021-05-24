Прокуратура Петербурга просит запретить ЛГБТ-ролик от Dolce&Gabbana по запросу депутата

Внимание прокуратуры, а потом и суда к инстаграм-аккаунту Dolce&Gabbana привлёк депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов, которому на нетрадиционную любовь пожаловался петербуржец.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, прокурор обратился с иском в Октябрьский райсуд после запроса Романова, который действовал в интересах некоего горожанина. Депутат уточнил «Фонтанке», что местный житель пожаловался ему на рекламные ролики в инстаграме Dolce&Gabbana через электронную приёмную, указал на пропаганду. Романов в свою очередь направил запросы в МВД и прокуратуру.
Надзорный орган в своём иске потребовал признать ролик запрещённым в России, поскольку целующиеся девушки не соответствуют традиционным семейным ценностям. В аналогичном видеоряде, где модели — молодые мужчины, традиций не больше — его истец также требует признать вне закона.
Иск оставлен без движения. Как уточнили в суде, прокуратура была скупа на документы: не хватает копий материалов проверки по обращению депутата Романова, а также административного ответчика или хотя бы подтверждения того, что его пытались и не смогли определить.