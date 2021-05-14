Петербургская прокуратура хочет запретить лесбийскую любовь от Dolce&Gabbana

Октябрьский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление прокурора о признании запрещённым на территории России рекламного ролика, демонстрирующего однополую любовь. Об этом 14 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Прокурору не понравилось видео из официального аккаунта Dolce&Gabbana. На кадрах две привлекательные девушки целуются в губы. Роликом бренд решил поддержать организацию, деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств в ЛГБТ-сообществе. Сотрудник надзорного ведомства считает, что подобный видеоряд отрицает семейные ценности и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.
В пресс-службе судов отметили, что административное исковое заявление оставлено без движения до 7 июня.