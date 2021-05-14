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Петербургская прокуратура хочет запретить лесбийскую любовь от Dolce&Gabbana

Октябрьский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление прокурора о признании запрещённым на территории России рекламного ролика, демонстрирующего однополую любовь. Об этом 14 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Прокурору не понравилось видео из официального аккаунта Dolce&Gabbana. На кадрах две привлекательные девушки целуются в губы. Роликом бренд решил поддержать организацию, деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств в ЛГБТ-сообществе. Сотрудник надзорного ведомства считает, что подобный видеоряд отрицает семейные ценности и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

В пресс-службе судов отметили, что административное исковое заявление оставлено без движения до 7 июня.

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Комментарии (5)

Alex0606
И одновременно: "Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова объявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России»" 😁
azul
А где ссылка на порочный ротик? Для оценки опасности ценностям и устоям?
Кстати, может, девушки в браке и это как раз пропаганда семейных ценностей!
vader
Тут вот рядом новость про военное воспитание. Теперь понятно, с кем будут воевать воспитанники.
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