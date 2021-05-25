Прокуратура Петербурга оказалась умнее подмосковной полиции. Последняя месяц искала, кого привлечь за рекламу с однополыми поцелуями

Как выяснила «Фонтанка» 25 мая, в ответах, которые на свои обращения получил депутат Госдумы Михаил Романов, ГУ МВД по Московской области 29 марта отказало заявителю (гражданину М., который и обратился к народному избраннику с жалобами на нетрадиционные поцелуи) в возбуждении уголовного дела, а вот производство по статье 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) КоАП начал. В рамках административного дела была назначена комплексная психолого-искусствоведческая экспертиза материалов, размещенных на станице Dolce & Gabbana в Instagram. Ее результаты, отмечено отдельно, до сих по не получены. Зато было установлено, что доменное имя Instagram зарегистрировано в США.

«Таким образом, сведений о лицах, причастных к распространению в социальной сети Instagram материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, проживающих или находящихся на территории оперативного обслуживания ГУ МВД по Московской области, не получено, в связи с чем факты, указанные в обращении М., своего объективного подтверждения не нашли», — сообщает подмосковный главк Романову.



Ответ прокуратуры Петербурга на обращение депутата пришел на две недели позже, но надзорное ведомство не стало плодить дела, а разобралось с юрисдикцией сразу в рамках работы по письму Романова.



«Проверкой установлено, что аккаунт, разместивший публикации, верифицирован социальной сетью Instagram, а его владелец — бренд Dolce & Gabbana расположен по адресу: Италия, Милан, ул. Монтенаполеоне, 4, 20121, и не имеет представительства в Российской федерации. Таким образом, основания для проведения административного расследования по статье 6.21 КоАП РФ в настоящее время не имеется», — говорится в ответе депутату.

