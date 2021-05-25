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Прокуратура Петербурга оказалась умнее подмосковной полиции. Последняя месяц искала, кого привлечь за рекламу с однополыми поцелуями

Прокуратура Петербурга не стала возбуждать административное расследование в отношений итальянского бренда Dolce & Gabbana

Три недели подмосковная полиция искала в регионе — кого бы привлечь за рекламу с однополыми поцелуями, размещенными в Instagram на странице итальянского дома моды Dolce & Gabbana.

Как выяснила «Фонтанка» 25 мая, в ответах, которые на свои обращения получил депутат Госдумы Михаил Романов, ГУ МВД по Московской области 29 марта отказало заявителю (гражданину М., который и обратился к народному избраннику с жалобами на нетрадиционные поцелуи) в возбуждении уголовного дела, а вот производство по статье 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) КоАП начал. В рамках административного дела была назначена комплексная психолого-искусствоведческая экспертиза материалов, размещенных на станице Dolce & Gabbana в Instagram. Ее результаты, отмечено отдельно, до сих по не получены. Зато было установлено, что доменное имя Instagram зарегистрировано в США.

«Таким образом, сведений о лицах, причастных к распространению в социальной сети Instagram материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, проживающих или находящихся на территории оперативного обслуживания ГУ МВД по Московской области, не получено, в связи с чем факты, указанные в обращении М., своего объективного подтверждения не нашли», — сообщает подмосковный главк Романову.

Ответ прокуратуры Петербурга на обращение депутата пришел на две недели позже, но надзорное ведомство не стало плодить дела, а разобралось с юрисдикцией сразу в рамках работы по письму Романова.

«Проверкой установлено, что аккаунт, разместивший публикации, верифицирован социальной сетью Instagram, а его владелец — бренд Dolce & Gabbana расположен по адресу: Италия, Милан, ул. Монтенаполеоне, 4, 20121, и не имеет представительства в Российской федерации. Таким образом, основания для проведения административного расследования по статье 6.21 КоАП РФ в настоящее время не имеется», — говорится в ответе депутату.

Одновременно с этим прокуратура, как писала «Фонтанка», обратилась с иском в Октябрьский районный суд с требованием признать рекламные ролики с целующимися девушками и целующимися мужчинами запрещёнными в России, как противоречащие традиционным ценностям и пропагандирующие однополые отношения среди несовершеннолетних.

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Комментарии (1)

Mikle776
что то тут путает прокуратура... насколько я помню: Брежнев, да и многие вышестоящие начальники только и делали, что целовались в губы при всяком удобном поводе - вручение наград, званий, грамот и тп... То есть традиция была такая... или это не те скрепы?
А Брежнева бы сейчас привлекли бы?
А поцелуй мальчика в живот посторонним взрослым дядей - это же ведь другое?
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