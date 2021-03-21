По её словам, в 76 отдел с Лиговского проспекта, 74, забрали порядка 15–20 человек. Почти никому ещё нет восемнадцати, возраст большинства варьируется от 12 до 16 лет. К некоторым успели приехать родители, но к детям их не пускают.
«Нас разделили, до сих пор не объяснили, с чем связано происходящее. Никто ничего не знает, но полицейский мне сказал, что сообщение о том, что в «Этажах» будто бы пропагандируют ЛГБТ, поступило от администрации проекта», — рассказывает мать 12-летней девочки.
С её слов, к детям в воскресенье подошла незнакомая девушка с радужным флагом, который на вид похож на те флаги, которые продают в «Этажах», и предложила им сфотографироваться на фоне. Позже фото оказались в полиции.
В «Этажах» сообщили, что никаких мероприятий, связанных с аниме или косплеем, в воскресенье в арт-пространстве не проводят. Для более подробного комментария взяли паузу. Мария объяснила, что подростки, увлекающиеся аниме и косплеем, собираются на Лиговском, 74, регулярно: «Встречаются, общаются, пьют кофе».
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и области.