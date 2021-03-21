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Полиция заинтересовалась школьниками в «Этажах» после фото на фоне флага. Родители говорят о провокации и кивают на администрацию

Не меньше пятнадцати человек доставили в отдел полиции из лофт-проекта «Этажи» в Петербурге 21 марта, рассказала «Фонтанке» мать одной из девочек Мария.

автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария
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По её словам, в 76 отдел с Лиговского проспекта, 74, забрали порядка 15–20 человек. Почти никому ещё нет восемнадцати, возраст большинства варьируется от 12 до 16 лет. К некоторым успели приехать родители, но к детям их не пускают.

«Нас разделили, до сих пор не объяснили, с чем связано происходящее. Никто ничего не знает, но полицейский мне сказал, что сообщение о том, что в «Этажах» будто бы пропагандируют ЛГБТ, поступило от администрации проекта», — рассказывает мать 12-летней девочки.

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С её слов, к детям в воскресенье подошла незнакомая девушка с радужным флагом, который на вид похож на те флаги, которые продают в «Этажах», и предложила им сфотографироваться на фоне. Позже фото оказались в полиции.

В «Этажах» сообщили, что никаких мероприятий, связанных с аниме или косплеем, в воскресенье в арт-пространстве не проводят. Для более подробного комментария взяли паузу. Мария объяснила, что подростки, увлекающиеся аниме и косплеем, собираются на Лиговском, 74, регулярно: «Встречаются, общаются, пьют кофе».

«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и области.

автор фото читательница «Фонтанки» Мария
автор фото читательница «Фонтанки» Мария

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Комментарии (1)

Bowers
Похоже на провокацию. Девушку с ЛГБТ флагом задержали, или сексотов не трогают?
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