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Посетители встречи анимешников в петербургских «Этажах» рассказывают о визите полиции: родителей ведут в автозак вместе с детьми

Мероприятие, среди посетителей которого дети, пошло не по плану, а с участием полиции в арт-пространстве «Этажи» на Лиговском проспекте в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

По словам читателей, 21 марта на Лиговском проспекте, 72, проходит сбор анимешников-косплееров. На мероприятие нагрянули полицейские.

«Собирается задерживать их за пропаганду ЛГБТ, там дети. Знакомая прибыла на место, вместе с 12-летней дочерью идет в автозак, говорят, что их собираются доставить в 76 отдел полиции», — пишет женщина. Задержанных якобы более десяти человек, почти все несовершеннолетние — 12–17 лет.

В календаре мероприятий лофт-проекта «Этажи» в социальных сетях анонса встреч, связанных с аниме, нет. В планах на выходные — фестивали глинтвейна и корги, несколько выставок.

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Комментарии (23)

265048528
Вспомнилось, как у подруги в 2001 году сын ходил и ездил на такие фестивали. И никаких проблем. Прекрасный мальчик вырос , жена, двое детей. Какое хорошее время было, не ценили.
Антон Ковалев
В других СМИ пишут что на фест пришла провокаторша с радужным флагом, пофоткалась, но при появлении полицаев исчезла
stavrosmarauder
Приглашаю на сверхсекретную встречу на просмотр аниме атаки титанов, пароль на входе - микаса бомбич
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