Посетители встречи анимешников в петербургских «Этажах» рассказывают о визите полиции: родителей ведут в автозак вместе с детьми

По словам читателей, 21 марта на Лиговском проспекте, 72, проходит сбор анимешников-косплееров. На мероприятие нагрянули полицейские.

«Собирается задерживать их за пропаганду ЛГБТ, там дети. Знакомая прибыла на место, вместе с 12-летней дочерью идет в автозак, говорят, что их собираются доставить в 76 отдел полиции», — пишет женщина. Задержанных якобы более десяти человек, почти все несовершеннолетние — 12–17 лет.

В календаре мероприятий лофт-проекта «Этажи» в социальных сетях анонса встреч, связанных с аниме, нет. В планах на выходные — фестивали глинтвейна и корги, несколько выставок.