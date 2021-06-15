Полиция так и не нашла петербурженку с радужным флагом из «Этажей». Ее тайну не смогли раскрыть Instagram, TikTok и комитет по образованию

Полиция так и не смогла установить личность загадочной девушки, которая принесла радужный флаг на встречу поклонников аниме в лофт-проект «Этажи». Об этом говорится в ответе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в городском парламенте Бориса Вишневского.



Сообщение от администратора лофт-проекта «Этажи» о том, что на территории пространства группа подростков демонстрирует ЛГБТ-флаг, поступило в полицию 21 марта. В результате 15 несовершеннолетних поклонников культуры аниме оказались в 76-м отделе полиции. При этом девушки, которая принесла радужный флаг, среди них не было, а ее аккаунты в Instagram и TikTok оказались заблокированы. Чтобы найти возмутительницу спокойствия среди петербургских учащихся, полиция отправила ее фото в комитет по образованию Петербурга, но и это не помогло.

