После подставного ЛГБТ-свидания житель Петербурга отправился в колонию. На суде он уверял, что хотел выпить на халяву

Дешевый телефон и 30 ударов по голове во время подставного свидания потянули на 3 года и 9 месяцев в границах колонии-поселения. Об этом 21 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов.

Невский районный суд признал виновным Олега Репина, который 7 мая прошлого года приехал в квартиру на Товарищеском проспекте. Его после переписки в соцсети пригласил хозяин, который относит себя к группе ЛГБТ.

Вместо свидания он получил не менее 25 ударов кулаками в лицо, 5 ударов в область виска, его также схватили за волосы и били об пол. Очнувшись, мужчина обнаружил, что из квартиры пропал его телефон стоимостью 9 тысяч рублей.



Репин в суде сообщил, что согласился на встречу, так как хотел выпить за чужой счет, а затем, возможно, и пригласить вслед за собой друзей. Житель Невского района оплатил ему такси, что его также устраивало. Но после того, как после кухонных посиделок мужчины перешли в комнату, где хозяин положил ему руку на плечо, он посчитал это неуважением и пустил в дело кулаки.

«Своей вины в нанесении потерпевшему телесных повреждений и краже телефона не отрицает, но просил учесть, что неприятное прикосновение к его плечу было со стороны потерпевшего провокацией, вызвавшей такую реакцию», — сообщает пресс-служба.

Потерпевший же рассказал в суде, что визит Репина считает подставным и что избит и обворован он был из ненависти к социальной группе ЛГБТ. Это подтверждается, по его мнению, тем, что подсудимый подписан на множество пабликов во «ВКонтакте» с агрессивно мужественными или относящимися к тюремной тематике названиями, а также тем, что Репин не взял, кроме телефона, более ценных имевшихся в квартире вещей.

