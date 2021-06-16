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«Гееборца» Булатова суд в Петербурге оштрафовал за оскорбительные СМС активисткам ЛГБТ из Екатеринбурга

Суд в Петербурге оштрафовал «гееборца» Тимура Булатова за оскорбительные СМС ЛГБТ-активисткам

Выборгский районный суд частично удовлетворил иск активистки «Ресурсного центра для ЛГБТ» в Екатеринбурге Анны Плюсниной к петербуржцу Тимуру Булатову.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов 16 июня, истица просила взыскать компенсацию морального вреда от оскорбительных СМС, полученных от Булатова ей и её подругой в декабре 2018 года. Сообщения, полученные с телефона известного в Петербурге «борца с геями» и фестивалями документальных фильмов, содержали оскорбительные выражения деятельности активисток.

Как пишет «Новая газета», сам Булатов в процессе настаивал, что его телефоном пользуются в том числе и его знакомые, поэтому, кто отправил сообщения, невозможно понять.

В пресс-службе судов уточнили, что истица просила возместить 54 000 тысячи рублей (2 000 за каждое оскорбительное высказывание в СМС). Суд же взыскал с Булатова 32 тысячи рублей.

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Комментарии (3)

Never_Mind
Избавьте нас и от первых, так и от вторых.
coronel
54000 тысячи рублей - это 54 миллиона. Сомневаюсь, что он послал 27 тысяч «высказываний»
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