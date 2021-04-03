Судя по кадрам, вечером 3 апреля в Доме Кино было многолюдно. Некоторые киноманы пришли с маленькими детьми.

Автомобили полиции 3 апреля встречали зрителей ещё на подходе к Дому кино, но при входе в зал полицейских не видели, рассказывают очевидцы. Картину об Александре Расторгуеве досмотрели без стороннего вмешательства, но обсуждение ленты с режиссёром и вдовой документалиста Евгенией Останиной не состоялось. Когда она поднималась на сцену, в зал вошли две сотрудницы Роспотребнадзора. Зрителей предупредили, что их пересчитают, и сделали несколько фотографий зала. Он, по оценкам присутствовавших, был заполнен примерно наполовину.

В коридоре в это время уже находились полицейские. Общались без резкостей, но осталось ощущение некоторой вседозволенности — залы кинотеатра опечатывали, не объясняя причин. «Завтра пресс-служба ГУ МВД сообщит», — цитируют зрители ответ полицейского.

Входы в кинотеатр перекрыли, людей выпускали, но не впускали. Вопрос «Фонтанки» о причинах визита в ГУ МВД переадресовали в Роспотребнадзор. Там на вопросы «Фонтанки» не ответили.

Как ранее писала «Фонтанка», визит санитарной службы при поддержке полиции был спровоцирован Тимуром Булатовым, известным в городе как «борец с геями». Что именно в организации фестиваля показалось сотрудницам ведомства нарушающим закон, неизвестно. Они опечатали несколько залов. Показы, которые были назначены на девять часов вечера, судя по всему, не состоялись.



Проверка прошла и на второй площадке фестиваля, в «Лендоке», но там мероприятий на сегодня запланировано не было.



Организатор фестиваля — дирекция Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» (АНО «Премия ЛАВР»). Смотр фильмов возглавляет режиссер Виталий Манский. «Артдокфест» в Петербурге проходит с 3 по 10 апреля. В Доме кино планировались ежедневные показы.