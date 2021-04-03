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Закрывать «Артдокфест» в Петербурге пришли несколько полицейских и две сотрудницы Роспотребнадзора. Фото

Роспотребнадзор пересчитал зрителей, которые пришли в Дом Кино на «Артдокфест»

Показ нескольких фильмов на международном фестивале «Артдокфест» сорвали две сотрудницы Роспотребнадзора и минимум трое полицейских. «Фонтанка» публикует фото из фойе кинотеатра.

Судя по кадрам, вечером 3 апреля в Доме Кино было многолюдно. Некоторые киноманы пришли с маленькими детьми.

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Автомобили полиции 3 апреля встречали зрителей ещё на подходе к Дому кино, но при входе в зал полицейских не видели, рассказывают очевидцы. Картину об Александре Расторгуеве досмотрели без стороннего вмешательства, но обсуждение ленты с режиссёром и вдовой документалиста Евгенией Останиной не состоялось. Когда она поднималась на сцену, в зал вошли две сотрудницы Роспотребнадзора. Зрителей предупредили, что их пересчитают, и сделали несколько фотографий зала. Он, по оценкам присутствовавших, был заполнен примерно наполовину.

В коридоре в это время уже находились полицейские. Общались без резкостей, но осталось ощущение некоторой вседозволенности — залы кинотеатра опечатывали, не объясняя причин. «Завтра пресс-служба ГУ МВД сообщит», — цитируют зрители ответ полицейского.

Входы в кинотеатр перекрыли, людей выпускали, но не впускали. Вопрос «Фонтанки» о причинах визита в ГУ МВД переадресовали в Роспотребнадзор. Там на вопросы «Фонтанки» не ответили.

Как ранее писала «Фонтанка», визит санитарной службы при поддержке полиции был спровоцирован Тимуром Булатовым, известным в городе как «борец с геями». Что именно в организации фестиваля показалось сотрудницам ведомства нарушающим закон, неизвестно. Они опечатали несколько залов. Показы, которые были назначены на девять часов вечера, судя по всему, не состоялись.

Проверка прошла и на второй площадке фестиваля, в «Лендоке», но там мероприятий на сегодня запланировано не было.

Организатор фестиваля — дирекция Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» (АНО «Премия ЛАВР»). Смотр фильмов возглавляет режиссер Виталий Манский. «Артдокфест» в Петербурге проходит с 3 по 10 апреля. В Доме кино планировались ежедневные показы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Капитан Очевидность2
Про кино.
Надо же. Уже года 2,5 как прошло с тех пор. А всё никак не успокоятся "эти". Ну поехал журналист в ЦАР про путинско-пригожинских вагнеровцев киношники снимать, что ж теперь всей родне до 7 колена мстить за это? Или испугались, что вдова его чего-то такого-этакого нашла в загашниках мужьиных, что сейчас на экран выкатит и сделает неудобно уважаемым людям.
Капитан Очевидность2
"...визит санитарной службы при поддержке полиции был спровоцирован Тимуром Булатовым, известным в городе как «борец с геями»."

Ну, во-первых, у нас что, геями "санитары" из Роспотребнадзора заниматься стали?

Во-вторых. Странно, что до сих пор этому тимурчику с такой активной жизненной позицией кирпич на голову случайно не упал.

И ещё. Видимо, тимурчика этого в детстве противные геи самым непотребным образом "обидели", вот он им теперь, как только подрос, так и мстит. А также всем вокруг.
Zheleznyak
поди нетрадиционалов в любви к власти искали.
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