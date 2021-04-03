Петербургский борец с геями натравил на «Артдокфест» Роспотребнадзор и полицию. Кино под вопросом

О визите незапланированных гостей «Артдокфест» сообщает на своей странице в фейсбуке. Сотрудники Роспотребнадзора с усилением из полицейских нагрянули в Дом кино на Караванную улицу около семи часов вечера, когда зрители как раз смотрели «Расторгуева» — картину Евгении Останиной о погибшем режиссере Александре Расторгуеве. Ей в Петербурге открывают фестиваль.

Открытие международного фестиваля документального кино «Артдокфест» не обошлось без внимания Роспотребнадзора и полиции. Залы Дома кино, где на 3 апреля намечены три показа, опечатаны.

По данным «Фонтанки», досмотреть ленту зрителям всё же дали, а после попросили на выход. Показы фильмов «Горькая любовь» Ежи Сладковского и «Хан Ю» Заура Куразова, назначенные на девять часов вечера, рискуют не состояться.

«Роспотребнадзор опечатал залы, что будет с сеансом 21.00, мы пока не понимаем», — говорят в «Артдокфесте», уточняя, что поводом для проверки стало сообщение небезызвестного Тимура Булатова (Исаева).

«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД.

Он же в конце прошлого года спровоцировал проверку ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Годом ранее по его указке заходили на феминистский фестиваль «Ребра Евы». Он же сдавал кандидата в депутаты МО «Светлановское». Фамилия Булатова звучала на сорванных съемках клипа на песню «Бесит» группы Pussy Riot.

Фестиваль «Артдокфест» должен был пройти в Петербурге в декабре прошлого года, но из-за коронавирусных ограничений показы фильмов перенесли на апрель. Несколько лент решено было показать в кинотеатре «Англетер», но проверка Роспотребнадзора оставила фестиваль без площадки.