Суд оштрафовал ЛГБТ-активиста, обвиняемого в оправдании терроризма. Он также пройдет принудительное лечение у психиатра

2-й Западный окружной военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда огласил приговор в отношении Александра Меркулова. Его признали виновным в оправдании терроризма.
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 17 июня.
Как писала «Фонтанка», Меркулова задержали в начале июля 2020 года за посты в группе, участниками которой были с десяток человек. В ней он в положительном ключе отзывался об анархисте Жлобицком, который погиб при взрыве в здании архангельского управления ФСБ.
Сначала молодого человека поместили в изолятор, потом суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, не в последнюю очередь из-за волокиты во время следствия.
В итоге суд назначил Меркулову наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с принудительным лечением у врача-психиатра амбулаторно.
Осужденный и его адвокат, как сообщается в телеграм-канале, посвященном этому делу, не согласны с приговором в части принудительного лечения, но обжаловать его не собираются из опасений, что приговор изменят в худшую сторону.