FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Суд оштрафовал ЛГБТ-активиста, обвиняемого в оправдании терроризма. Он также пройдет принудительное лечение у психиатра

Суд вынес обвинительный приговор по делу ЛГБТ-активиста Александра Меркулова

2-й Западный окружной военный суд на базе 1-го Западного окружного военного суда огласил приговор в отношении Александра Меркулова. Его признали виновным в оправдании терроризма.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 17 июня.

Как писала «Фонтанка», Меркулова задержали в начале июля 2020 года за посты в группе, участниками которой были с десяток человек. В ней он в положительном ключе отзывался об анархисте Жлобицком, который погиб при взрыве в здании архангельского управления ФСБ.

Сначала молодого человека поместили в изолятор, потом суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, не в последнюю очередь из-за волокиты во время следствия.

В итоге суд назначил Меркулову наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с принудительным лечением у врача-психиатра амбулаторно.

Осужденный и его адвокат, как сообщается в телеграм-канале, посвященном этому делу, не согласны с приговором в части принудительного лечения, но обжаловать его не собираются из опасений, что приговор изменят в худшую сторону.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Arkos
Тут важно именно СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.
Какой то сакрально-ректальный смысл улавливается.
Arkos
Интересно, что подразумевается в этом словосочетании, под " активистом" ?

Произвёл разбор слова на карточный лад : АКТ и ВИСТ.. в отличии АКТ и ПАС.
А что , вроде норм!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний