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В Петербурге суд с подачи депутата изучит российскую ЛГБТ-сеть. В поддержке секс-меньшинств видят деструктивное

Прокуратура Петербурга требует признать вне закона фейсбук российской ЛГБТ-сети

Петербургская прокуратура через суд требует признать информацию из паблика российской ЛГБТ-сети запрещенной к распространению в стране. Внимание надзора к меньшинствам привлёк депутат-единоросс Игорь Сапко.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 мая, административный иск поступил в Смольнинский районный суд, заседание назначено на 29 июня. Прокуратура просит присмотреться к информации, опубликованной на официальной странице ЛГБТ-сети в фейсбуке.

Надзор проверял паблик по запросу депутата Госдумы Игоря Сапко и пришёл к выводу, что некоторые материалы причиняют вред здоровью и развитию несовершеннолетних. В подтверждение добавили выводы психолого-педагогического и медико-социального центра Центрального района «Развитие». Специалисты полагают, что группа создаёт привлекательный образ гомосексуализма, вовлекает подростков и не только в деструктивный образ жизни в общем, и в ЛГБТ-сообщества в частности.

«Находящиеся материалы на страницах могут негативно влиять на развитие детей, провоцируя нездоровый интерес к данной проблеме, прививая ЛГБТ-ценности», — приводит выдержки из иска пресс-служба судов.

Российская ЛГБТ-сеть позиционирует себя как межрегиональная неправительственная правозащитная организация, которая содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной. Заинтересованным предлагают психологическую, юридическую и другую экстренную помощь.

В Октябрьском суде без движения оставлен иск с требованием признать рекламные ролики с целующимися девушками и целующимися мужчинами запрещёнными в России. Депутат Госдумы Михаил Романов озадачил рекламой Dolce & Gabbana не только надзор Петербурга, но и московскую полицию.

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Комментарии (7)

RemyMartin
А как же г-н Красовский?
Antuan Rokanten
Заняться нечем? Пускай сделают зарубежные лекарства от рака и орфанных болезней доступными для простых людей. Пускай зарегистрируют те лекарства, которые еще не зарегистрированы, пускай выделяют деньги на их закупки. Какой депутат это сделает, за того буду голосовать.
Trurl
Караул! Девушки целуются! Это же подрыв вековых ценностей патриархата и домостроя! Скрепы в опасности!
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