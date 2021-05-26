В Петербурге суд с подачи депутата изучит российскую ЛГБТ-сеть. В поддержке секс-меньшинств видят деструктивное

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 мая, административный иск поступил в Смольнинский районный суд, заседание назначено на 29 июня. Прокуратура просит присмотреться к информации, опубликованной на официальной странице ЛГБТ-сети в фейсбуке.



Надзор проверял паблик по запросу депутата Госдумы Игоря Сапко и пришёл к выводу, что некоторые материалы причиняют вред здоровью и развитию несовершеннолетних. В подтверждение добавили выводы психолого-педагогического и медико-социального центра Центрального района «Развитие». Специалисты полагают, что группа создаёт привлекательный образ гомосексуализма, вовлекает подростков и не только в деструктивный образ жизни в общем, и в ЛГБТ-сообщества в частности.