В Петербурге суд с подачи депутата изучит российскую ЛГБТ-сеть. В поддержке секс-меньшинств видят деструктивное

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 мая, административный иск поступил в Смольнинский районный суд, заседание назначено на 29 июня. Прокуратура просит присмотреться к информации, опубликованной на официальной странице ЛГБТ-сети в фейсбуке.
Надзор проверял паблик по запросу депутата Госдумы Игоря Сапко и пришёл к выводу, что некоторые материалы причиняют вред здоровью и развитию несовершеннолетних. В подтверждение добавили выводы психолого-педагогического и медико-социального центра Центрального района «Развитие». Специалисты полагают, что группа создаёт привлекательный образ гомосексуализма, вовлекает подростков и не только в деструктивный образ жизни в общем, и в ЛГБТ-сообщества в частности.
«Находящиеся материалы на страницах могут негативно влиять на развитие детей, провоцируя нездоровый интерес к данной проблеме, прививая ЛГБТ-ценности», — приводит выдержки из иска пресс-служба судов.
Российская ЛГБТ-сеть позиционирует себя как межрегиональная неправительственная правозащитная организация, которая содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной. Заинтересованным предлагают психологическую, юридическую и другую экстренную помощь.
В Октябрьском суде без движения оставлен иск с требованием признать рекламные ролики с целующимися девушками и целующимися мужчинами запрещёнными в России. Депутат Госдумы Михаил Романов озадачил рекламой Dolce & Gabbana не только надзор Петербурга, но и московскую полицию.