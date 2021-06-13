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«Обычные кадровые перестановки». Роскосмос ответил космонавту Крикалёву, который уверен в своем переводе в советники из-за критики

Роскосмос объяснил, почему космонавт Крикалев сменил должность

В Роскосмосе заявили, что уже бывший исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалёв снят с должности из-за кадровых перестановок. Сам он уверен, что это связано с исходящей от него критикой руководства госкорпорации.

На вопрос о причинах смены Крикалевым работы изданию «Подъем» ответил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко. «Он сотрудник госкорпорации. Никто его не снимал, он перевёлся и он работает в «Роскосмосе». Что СМИ пишут, это их дело. Всё, что мы хотели сказать, мы сказали, и этого достаточно. Отрасль должна дальше работать. Перестановки бывают везде и всегда, в любой организации. Это мнение Сергея Крикалёва», — поделился Устименко.

Крикалева перевели в статус советника главы корпорации Дмитрия Рогозина после того, как на наблюдательном совете выступил против решения финансировать съёмки художественного фильма «Вызов». Госкорпорация ради фильма отправит в космос актрису Юлию Пересильд и режиссера-постановщика Клима Шипенко.

Крикалев был последним человеком среди управленцев Роскосмоса, кто по своему опыту знает каково находиться в космосе. У него звание Героя СССР и Героя России, Крикалев рекордсмен Земли по суммарному количеству времени за пределами планеты.

Сам он подтвердил, что был снят с должности за нарушение корпоративной этики.

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Комментарии (10)

rastaman
Да, больше профессионалов в Роскосмосе не осталось.
266054480
Филиал роскосмоса в спб.
Титан.

Не захотел сокращать сотрудников.
А просто 25 человекам перестал платить 50 % зарплаты, ежемесячную премию.
Причем за отработаный месяц и без предупреждения.
Люди понятно поувольнялись.

На письмо в роскосмос ответили ну сделаем проверку.
И всё ничего никого не поругали или другие справедливые шаги.

Госкорпорация.
Fradkinshtein
Бюджет Роскосмосу дали 2.5 млрд юсд, и варятся они там в собственном соку. А у одного NASA 25 млрд юсд бюджет плюс они сотрудничают с азиатами и европейцами.
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