«Обычные кадровые перестановки». Роскосмос ответил космонавту Крикалёву, который уверен в своем переводе в советники из-за критики

В Роскосмосе заявили, что уже бывший исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалёв снят с должности из-за кадровых перестановок. Сам он уверен, что это связано с исходящей от него критикой руководства госкорпорации.

На вопрос о причинах смены Крикалевым работы изданию «Подъем» ответил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко. «Он сотрудник госкорпорации. Никто его не снимал, он перевёлся и он работает в «Роскосмосе». Что СМИ пишут, это их дело. Всё, что мы хотели сказать, мы сказали, и этого достаточно. Отрасль должна дальше работать. Перестановки бывают везде и всегда, в любой организации. Это мнение Сергея Крикалёва», — поделился Устименко.