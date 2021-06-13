«Обычные кадровые перестановки». Роскосмос ответил космонавту Крикалёву, который уверен в своем переводе в советники из-за критики

В Роскосмосе заявили, что уже бывший исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалёв снят с должности из-за кадровых перестановок. Сам он уверен, что это связано с исходящей от него критикой руководства госкорпорации.
На вопрос о причинах смены Крикалевым работы изданию «Подъем» ответил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко. «Он сотрудник госкорпорации. Никто его не снимал, он перевёлся и он работает в «Роскосмосе». Что СМИ пишут, это их дело. Всё, что мы хотели сказать, мы сказали, и этого достаточно. Отрасль должна дальше работать. Перестановки бывают везде и всегда, в любой организации. Это мнение Сергея Крикалёва», — поделился Устименко.
Крикалева перевели в статус советника главы корпорации Дмитрия Рогозина после того, как на наблюдательном совете выступил против решения финансировать съёмки художественного фильма «Вызов». Госкорпорация ради фильма отправит в космос актрису Юлию Пересильд и режиссера-постановщика Клима Шипенко.
Крикалев был последним человеком среди управленцев Роскосмоса, кто по своему опыту знает каково находиться в космосе. У него звание Героя СССР и Героя России, Крикалев рекордсмен Земли по суммарному количеству времени за пределами планеты.
Сам он подтвердил, что был снят с должности за нарушение корпоративной этики.