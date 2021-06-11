О Горбачёве снимут сериал с Мироновым и Хаматовой в главных ролях

Съёмки сериала «Горбачёв» про единственного президента СССР начнутся в 2022 году. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», главные роли в 20-серийном проекте исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Оба играют в одноимённом спектакле Театра Наций.



Сам Михаил Горбачёв, посещавший спектакль отмечал, что Хаматова «фантастически похожа на Раису Максимовну», и «одобрил» актёрскую игру Миронова.



Съёмки пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Релиз исторической драмы запланирован на 2023 год.

