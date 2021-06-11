FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +19
72.20р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
5
Печать

О Горбачёве снимут сериал с Мироновым и Хаматовой в главных ролях

Съёмки сериала «Горбачёв» про единственного президента СССР начнутся в 2022 году. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», главные роли в 20-серийном проекте исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Оба играют в одноимённом спектакле Театра Наций.

Сам Михаил Горбачёв, посещавший спектакль отмечал, что Хаматова «фантастически похожа на Раису Максимовну», и «одобрил» актёрскую игру Миронова.

Съёмки пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Релиз исторической драмы запланирован на 2023 год.

«Мы создаем уникальный проект о Михаиле Сергеевиче Горбачеве и рассказываем о героях, чья жизнь в пересечении с большой политикой нашла отражение в судьбах многих из нас. Обращаясь к прошлому, мы получаем уникальную возможность осознать и глубже понять известные большинству из нас исторические факты и лучше узнать человека, оказавшего большое влияние на ход российской и даже мировой истории», — рассказал продюсер сериала и генеральный директор онлайн-кинотеатра IVI Олег Туманов.

Производством «Горбачёва» займется студия «Третий Рим», художественным руководителем которой является Евгений Миронов. Он также выступит продюсером.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

f0ntan
Кому нужен в России сериал про горбатого? Он популярен на западе. Поэтому нетфликс купит права на это сериал и будет транслировать его за рубежом
Norge
Ага, еще памятник на могилах 30 мтллионов поставить и тридцать серебренников тордественно сдать в цб.
Nat_May
Почему не с Безруковым?🤣
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний