О Горбачёве снимут сериал с Мироновым и Хаматовой в главных ролях

Съёмки сериала «Горбачёв» про единственного президента СССР начнутся в 2022 году. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», главные роли в 20-серийном проекте исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Оба играют в одноимённом спектакле Театра Наций.
Сам Михаил Горбачёв, посещавший спектакль отмечал, что Хаматова «фантастически похожа на Раису Максимовну», и «одобрил» актёрскую игру Миронова.
Съёмки пройдут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Релиз исторической драмы запланирован на 2023 год.
«Мы создаем уникальный проект о Михаиле Сергеевиче Горбачеве и рассказываем о героях, чья жизнь в пересечении с большой политикой нашла отражение в судьбах многих из нас. Обращаясь к прошлому, мы получаем уникальную возможность осознать и глубже понять известные большинству из нас исторические факты и лучше узнать человека, оказавшего большое влияние на ход российской и даже мировой истории», — рассказал продюсер сериала и генеральный директор онлайн-кинотеатра IVI Олег Туманов.
Производством «Горбачёва» займется студия «Третий Рим», художественным руководителем которой является Евгений Миронов. Он также выступит продюсером.