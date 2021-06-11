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О редком постковидном симптоме рассказали в ЦНИИ эпидемиологии

После перенесённого COVID-19 некоторые пациенты жалуются на онемение конечностей или снижение чувствительности, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются не менее 8% пациентов», — цитирует врача РИА Новости 11 июня.

Онемение может быть связано со снижением питания нервных волокон во время острой фазы заболевания. Кроме того, могут влиять и сопутствующие заболевания, например сахарный диабет.

У большего числа пациентов, по словам Пшеничной, закладывает уши. «Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается в среднем у 18–23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический», — сказала медик.

По её словам, остаточные проявления этого симптома могут отмечаться и в 1,5–2% случаев при постковидном синдроме, то есть наблюдаются несколько недель уже после выздоровления. В единичных случаях зафиксирована острая нейросенсорная потеря слуха.

«Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов могут способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении», — отметила Пшеничная.

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