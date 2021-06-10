В город возвращается STEREOLETO. На сцену выйдут Би-2, RSAC, «Тима ищет свет», «Ионотека» и другие

За фестивальное лето ввиду наличия коронавируса все еще боязно, но STEREOLETO (которому, кстати, в этом году исполняется двадцать лет), кажется, уже точно придет в Петербург. Фестиваль пройдет 13–14 июня в «Севкабель Порту». На сцене стоит ждать как известных и уже опытных артистов, так и представителей так называемой «новой школы».

Фото: Image by Free-Photos from Pixabay Поделиться Поделиться







В качестве хедлайнеров заявлены «Би-2», Иван Дорн, рэпер Леван Горозия (он же L’One), знаменитый тем, что со скандалом ушел от Тимати из Black Star, а также электронщики TESLA BOY и рэпер Антоха МС — не такой популярный в широких массах артист, который, однако, подкупает простотой и искренностью в своих песнях.



Также петербуржцев порадует группа Феликса Бондарева RSAC (вы точно слышали их хит «Не мешай!»), белорусские рокеры из «Петли пристрастия», известные своими мрачными песнями, а также группа «Тима ищет свет», которая покорила критиков своим новым альбомом «Зеркало».



Выход релиза Тимы сопровождала необычная пиар-кампания со странными плакатами, развешанными по Петербургу. Скорее всего вы видели эти странные изображения человека с черными пятнами вместо глаз.

Слушателей будет радовать своим вокалом фолк-певица polnalyubvi, о которой мы уже неоднократно писали как о «новой Хелависе», а также подопечные Александра Ионова из клуба «Ионотека».



Бывший продюсер Гречки, а ныне — эпатажной Альбины Сексовой соберет на одной сцене молодых артистов своего лейбла IONOFF MUSIC и покажет, какая она, новая музыка.

Подробное расписание выступлений музыкантов смотрите на сайте или в социальных сетях фестиваля.

Stereoleto — независимый музыкальный фестиваль, ежегодно проводящийся в Санкт-Петербурге с 2001 года. В разные годы его участниками становились такие группы, как Massive Attack, Nick Cave and The Bad Seeds, Regina Spektor, Franz Ferdinand, Sigur Ros, Buena Vista Social Club, Земфира, «Сплин», «Аквариум», Иван Дорн и многие другие.



0+, для детей младше 10 лет вход свободный Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

