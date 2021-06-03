В борьбе с краткосрочным хайпом. Как экономический блок правительства открестился от левизны

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Терминология советских времен о «развитых» и «развивающихся» странах перемежалась в речи российских министров финансов и экономического развития и главы ЦБ с вполне современными выражениями из мира тренингов личностного роста и программ MBA. Попенять на излишне аллоцированные средства и порадоваться широко шагающей по стране таксономии первые среди равных российские финансисты и экономисты смогли изящно и не выбиваясь из роли. Внимательно слушавшая их из Лондона Кристалина Георгиева, Директор – распорядитель Международного валютного фонда улыбалась и кивала.



Максим Орешкин, сейчас советник президента РФ, а до недавних пор многолетний глава минэкономразвития, отметил, что рецессия, которую мир пережил в прошлом году, была крупнейшей со времен Второй мировой войны, и называть ее «ложной тревогой» нет смысла. Тем ценнее, по его словам, будет увидеть уже в этом году рост мировой экономики сразу на 6%, как это спрогнозировала в выступлении перед ним Кристалина Георгиева. По его словам, ключевым ориентиром в этом процессе служат показываемые государствами по всему миру уровни дефицита бюджетов. В «развитых», как он выразился, странах - в среднем по 5%, а в «развивающихся» - около 10%, что в глазах либерального экономиста выглядит несомненным признаком преодоления прошлогодних проблем.

Трудно сказать, к какому именно разряду стран при таких раскладах относится Россия, но в подписанном Владимиром Путиным в декабре прошлого года бюджете на 2021 год расходы превышают доходы почти на 14,7%.

Одна из причин высокого дефицита бюджета на этот год, о которой напомнил нынешний глава минэкономразвития Максим Решетников - завышенные планы трат. Бюрократическая машина просто не в состоянии переварить их в силу самых разных своих особенностей. По словам министра, не потраченными остаются более 1 триллиона рублей. «Средства аллоцированы, но не востребованы», - выразился он. Так что в качестве мер поддержки экономики он обещает постараться потратить эти деньги. «За счет увеличения гибкости в управлении мы сможем, в перспективе, снизить объем невостребованных средств. Деньги будут оборачиваться быстрее, обеспечивая более быстрый рост экономики», - обещает исправить ошибки – не объясняя, чьи - Максим Решетников.



Максим Орешкин спрогнозировал, что в обозримом будущем правительства «развитых стран» будут проводить более «левую» политику в своих экономиках. По его словам, монетарные власти станут больше отчислять денег на социальные нужды, при этом увеличивая налоги на богатство и корпоративные налоги.

Министр финансов Антон Силуанов зашел с козырей – цитаты Владимира Ленина, выразившись в том духе, что рано или поздно «детские болезни левизны» будут преодолены. Примечательно, что классик жанра имел в виду преодоление этой болезни в коммунистическом движении, а сегодняшний лидер финансового корабля страны, похоже, наоборот, - в мировом капитализме.

Его рецепт - надо больше средств вкладывать в инфраструктуру, а не в увеличение социальных обязательств государства. Ведь они являются ничем иным как постоянными расходами и никак, в отличии от развитой инфраструктуры, не обеспечивают развитие экономики, пояснил министр финансов, риторически вторгаясь в поле ответственности своего коллеги из другого министерства. При этом общий смысл выступления Силуанова и его соседей по сессии на ПМЭФ-2021 сводился к тому, что именно этим они сейчас и занимаются, оказываясь, в своем роде, куда правее (по крайней мере, на словах) западных правительств.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина попыталась ответить на повисший в воздухе вопрос: если вы такие праволиберальные капиталисты, то где же ваши деньги в доходной части бюджета?

Она объяснила, что Центробанк недавно начал возврат от мягкой к нейтральной денежной политике, потому, что в отличие от ведущих «развитых» стран, в России сильно растет инфляция. Легко держать низкие ставки по кредитам и развивать за счет них экономику, когда инфляция не растет. А ты попробуй проделывать все это, когда у тебя годовая цель по ней – 4%, а уже по итогам мая выходит 5,7%.

«Мы видим инфляционные ожидания на 4-летнем максимуме, причем, на повышенном – уже несколько месяцев. У нас инфляция имеет высокую долю устойчивых компонентов. И у нас инфляционные процессы не такие, как в «развитых» странах», - объяснила глава Центробанка. Она привела пример пагубности такого положения дел: люди, в ожидании роста цен, торопятся сделать дорогостоящие покупки побыстрее, и этим также разгоняют инфляцию. Но есть и плюсы: по оценке Набиуллиной, спрос на рынке, в целом, восстановился – если не считать добычу нефти и сектор услуг, в которых продолжение кризиса связано, скорее, не с недостатком спроса, а с тем, что в этих секторах все еще действуют регуляторные ограничения.



«Разгон инфляции помешает экономическому росту», - доносила Эльвира Набиуллина мотивацию решений своих коллег. Однако, она находится в патовой ситуации. Если, как она говорит, нам нужен устойчивый рост и низкая инфляция с дешевыми кредитами, то недавнее повышение ключевой ставки ЦБ не кажется таким уж очевидным решением.

Еще один камень преткновения, ставящий в тупик любого правого либерала, которому в руки дают реальные вожжи тройки-Руси, - административное регулирование. За последние полгода власти пошли на ряд энергичных мер по сдерживанию цен на ключевые потребительские товары. Экономический блок одобряет их – как кажется внеше, - скрепя сердце.

«Вопрос регулирования цен – самый актуальны. То, что мы ушли от него сейчас, не значит, что мы не ведем переговоры на эту тему с отраслевыми объединениями», - рассказывает Максим Решетников. Только что закончилась программа сдерживания цен на сахар, напомнил он, и до 1 октября действует еще одна – по подсолнечному маслу. «Но все это не важно, - призывает игнорировать министр. – Мы широко используем практику субсидирования продуктов, по которым видим риски. Но и она имеет адаптационный и ограниченный период. Мы сосредоточены на том, чтобы выстроить постоянно действующие механизмы: гибкие пошлины, демпферы, - которые призваны снизить влияние внешних колебаний цен на внутренний рынок».



При этом чиновникам приходится балансировать и при таком, казалось бы, куда более либеральном подходе.

«Мы внимательно считаем, чтобы не снизить привлекательность инвестиций – в то же сельское хозяйство – и для производителей, и для экспортеров. С 1 июня в пшенице заработал механизм демпфера. Сам размер пошлины снижается в два раза. Это открывает дорогу определенному объему экспорта. В апреле он существенно снизился, а сейчас мы можем вернуть его, - приводит пример Максим Решетников, будто забывая о весенних скандалах с резким подорожанием муки в России, который горячие головы списывали на жадность тех самых экспортеров, стремящихся заработать побольше на выросших за рубежом ценах. - В этой регуляторике мы стараемся действовать максимально аккуратно. И мы считаем эти шаги необходимыми. На внешних рынках идет удорожание – причем, на среднесрочную перспективу, осенью это не кончится. То есть, наш ответ должен быть долгосрочным. Только денежная политика в виде, к примеру, ужесточения ставок, не подойдет, ведь это может повлиять на экономический рост».



«Сторонников административного регулирования в правительстве нет, причем, нет вообще, - словно отбиваясь от брошенных кем-то за рамками этой сессии упреков восклицал Максим Решетников. - Мы понимаем необходимость рыночных мер. Субсидирование мы рассматриваем как вынужденную и временную меру. А вот демпферы мы рассматриваем как долгосрочные решения».

В то же время сами по себе административные меры воздействия – как вариант экстренного регулирования, министр допускает. Но если их использовать часто, исчезает их значение как ключевых индикаторов, которые определяют действия производителей и инвесторов. К тому же, потребители вполне резонно могут опасаться, что после отмены мер регулирования цены еще больше вырастут, - разводит руками Максим Решетников.

Более того, он затрудняется наверняка сказать, помогли ли усилия государства по снижению цен на масло и сахар, предпринятые в декабре прошлого года. «Инфляция оказалась меньше, но мы не знаем, как бы себя вели спрос-предложение без них. Как бы вели себя цены на смежные товары, и пр., - рассуждает министр, предлагая альтернативный вариант. – Нужны адресные меры поддержки людей. Именно это – основное, что может быть. А политика: давайте административно отрегулируем цены, чтобы ЦБ не повышал ставки, – это неправильно. Мы видим повышение инфляционного фона в целом, а не на конкретные товары»,

«Экономические законы во всем мире одинаковые. В первую очередь - конкуренция, то есть, создание правильной мотивации для участников рынка, чтобы компании заставляли сами себя и конкурентов выжимать максимум своей эффективности, - напомнил Максим Орешкин азбучные истины правого либерализма, от которого Решетников в своей речи, кажется, начал отходить. – Второе - выстраивание долгосрочного регулирования. Это долгая работа по сдерживанию инфляционных трендов. Ей надо заниматься, она может быть скучной, как все долгосрочное, но надо идти по этому пути, а не свалиться в краткосрочный хайп».

Тут о себе напомнил Антон Силуанов, который, видимо, решил, что федеральным министрам если и уместно оправдываться, то совсем в другой обстановке

«Все говорят об административном регулировании. А вы видели это регулирование!? Мы что заставляем производителя по какой-то фиксированной цене продавать товар? Нет. Продавайте за сколько хотите. Да, можно давать субсидии при условии, что производитель согласится продавать в каких-то коридорах. Экспортные ставки, демпферы. Но никто не говорит: с завтрашнего дня хлеб только по 10 рублей – нет такого. Да, нас эта ситуация беспокоит. Но стремления сделать жесткое административное регулирование у нас нет».

Однако буквально полгода назад начальник Антона Силуанова, Михаил Мишустин, ругался : «Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и допустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. <...> Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит <...> работа дает сбой». После этого последовал ряд энергичных мер, который привел с серьезной угрозе дефицита по сценарию позднего СССР. Так что тема регулирования – несмотря на всю либеральную риторику лидеров экономического блока – все равно рано или поздно встает в стране во весь рост.

Уже под конец дискуссии, следящая за ней с добродушной улыбкой глава МВФ решила подбодрить российских госфинансистов, отыскав ложку меда в бочке нашей национальной экономики. По ее наблюдениям, до прошлогоднего кризиса, международным инвесторам Россия казалась привлекательной, в основном благодаря возможностям инвестиций в инфраструктуру. В после него в стране наблюдается невероятный рост цифровизации и IT-сектора. Чтобы не растерять этот успех и укрепить свои позиции в новых отраслях, Кристалина Георгиева назидательно рекомендовала ставить в центр политики – людей, а не инфраструктуру. Именно в этом она видит главный путь для роста экономики.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

