Три июньских дня в Петербурге наблюдается не только повышенное содержание дорогих деловых костюмов, но и красоты. «Говорят, одна девушка не поставила в своих сторис хештег #ПМЭФ2021. И ее не смог найти будущий муж-олигарх», — привычно шутят в интернете про участниц форума. Тем временем сами гостьи активно принимают участие в деловых, культурных и светских мероприятиях.
Несмотря на политизированное восприятие красно-белых нарядов, сочетание этих цветов остается эффектным.
Открытый низ, закрытый верх — из азбуки стиля светских леди.
Погода в Петербурге сегодня радует: солнце и +22. Деловые дамы позволяют себе строгие в общем-то платья, за исключением шлицы на юбке.
Девушки нередко «выгуливают» на форуме красивые, но новые туфли, за что потом приходится расплачиваться. Некоторые предпочитают шпилькам кеды.
Разрезы на юбках определенно в тренде.
Пока Петербург раздает комплименты девушкам в красном, они делают ответные.
Традиционно фото с девушками-форумчанками, работающими у стендов, крайне популярны у участников. Лица дам не скрывают даже маски.
Черный низ, белый верх — еще одна классика. И восхищенные комментарии про «хранительницу нефтяных очагов».