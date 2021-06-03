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ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

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Без масок. Девушки ПМЭФ-2021

Хорошая погода и ПМЭФ поспособствовали наплыву в Петербург красивых женщин

После двухлетнего ковидного перерыва в Экспофоруме стартовал Международный экономический форум. «Фонтанка» собрала с полей Instagram самых ярких девушек первых двух дней ПМЭФ-2021.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Три июньских дня в Петербурге наблюдается не только повышенное содержание дорогих деловых костюмов, но и красоты. «Говорят, одна девушка не поставила в своих сторис хештег #ПМЭФ2021. И ее не смог найти будущий муж-олигарх», — привычно шутят в интернете про участниц форума. Тем временем сами гостьи активно принимают участие в деловых, культурных и светских мероприятиях.

Несмотря на политизированное восприятие красно-белых нарядов, сочетание этих цветов остается эффектным.

Открытый низ, закрытый верх — из азбуки стиля светских леди.

Погода в Петербурге сегодня радует: солнце и +22. Деловые дамы позволяют себе строгие в общем-то платья, за исключением шлицы на юбке.

Девушки нередко «выгуливают» на форуме красивые, но новые туфли, за что потом приходится расплачиваться. Некоторые предпочитают шпилькам кеды.

Разрезы на юбках определенно в тренде.

Пока Петербург раздает комплименты девушкам в красном, они делают ответные.

Традиционно фото с девушками-форумчанками, работающими у стендов, крайне популярны у участников. Лица дам не скрывают даже маски.

Черный низ, белый верх — еще одна классика. И восхищенные комментарии про «хранительницу нефтяных очагов».

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (12)

michailPotapov
какой форум такие и девушки... простихосподи... такая и экономика
Piter Russo
Ни одной бизнес вумен на фото... ПМЭФ видимо по другому теперь расшифровывается.
265916485
А где Ксюшадь?
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