Культуролог расскажет о видеоиграх с точки зрения искусства

С одной стороны, видеоиграми давно интересуются не только школьники, но и платежеспособные взрослые. С другой — в нашей стране такие игры до сих пор воспринимаются как пустая трата времени и денег. 22 мая разбираемся в семейной библиотеке Oxta–Lib. Бесплатно, 12+

В 2020 году российский рынок видеоигр вырос на 35%, до 163,4 млрд рублей. И на пандемийное сидение по домам этого не спишешь, потому что наибольший прирост — в мобильных играх: народ играет в смартфонах. А во всем мире к 2023 году рынок достигнет почти 218 млрд долларов. По некоторым подсчетам, у России 11-е место в мире и пятое в Европе по потреблению видеоигр. «Лара Крофт — расхитительница гробниц», Doom, «Обитель зла», «Сайлент хилл», «Варкрафт» перешли с компьютерных экранов на экраны кинотеатров. И как толкинисты придираются к экранизации Толкиена, так и геймеры критически оценивают каждую экранизацию любимой игры. У разработчиков игр появились свои «оскары», фразу «Кодзима гений» слышали и те, кто в компьютере только пасьянс раскладывают. Но статус сферы видеоигр в России, прямо скажем, не такой, как у киноиндустрии, не говоря уже о литературе.

