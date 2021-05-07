В Бразилии начнут производить вакцину «Спутник V» без одобрения регулятора

Фармацевтическая компания из Бразилии Uniao Quimica начнет производство вакцины против коронавируса «Спутник V», не дожидаясь одобрения препарата местного Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa). Об этом 7 мая пишет ТАСС со ссылкой на главу фармпредприятия Фернанду Маркеса.

«На следующей неделе мы получим партию активного компонента из Москвы и начнем разливать вакцину на фабрике в Гуарульосе. Начнем производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволить начать ее использование в стране», — сказал Фернанду Маркес в ходе парламентских слушаний.