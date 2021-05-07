В Бразилии начнут производить вакцину «Спутник V» без одобрения регулятора

Фармацевтическая компания из Бразилии Uniao Quimica начнет производство вакцины против коронавируса «Спутник V», не дожидаясь одобрения препарата местного Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa). Об этом 7 мая пишет ТАСС со ссылкой на главу фармпредприятия Фернанду Маркеса.
«На следующей неделе мы получим партию активного компонента из Москвы и начнем разливать вакцину на фабрике в Гуарульосе. Начнем производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволить начать ее использование в стране», — сказал Фернанду Маркес в ходе парламентских слушаний.
Он уточнил, что производство активного компонента в Бразилии планируется запустить после получения заключения из российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину.
В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. В конце марта вся произведенная в Бразилии партия была направлена для прохождения процедуры контроля качества в Центр имени Н. Ф. Гамалеи.
Ранее «Фонтанка» писала, что бразильский регулятор не разрешил ввозить и использовать российскую вакцину «Спутник V», усомнившись в её безопасности.