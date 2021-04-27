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Бразильский регулятор не разрешил ввозить и использовать «Спутник V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило импорт в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и её использование. Как передаёт 27 апреля РИА Новости, совет директоров Anvisa удалённо проголосовал за отказ в выдаче разрешения на импорт «Спутника V», которого с начала апреля добиваются 14 штатов страны.

«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», — заявил глава агентства Антониу Барра Торрес (цитата по ТАСС). Заседание агентства с участием экспертов продолжалось в понедельник более четырех часов и транслировалось в YouTube. Один из руководителей агентства, Алекс Машаду Кампус, отметил, что «Спутник V» не одобрен европейским и американским регуляторами, а большинство стран, зарегистрировавших вакцину, не обладают высоким авторитетом.

«Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, — присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса, — заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата. — То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается».

При этом, напомним, научно-технический комитет по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии признал «Спутник V» безопасным. Вакцина одобрена в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек.

13 апреля судья Федерального верховного суда Бразилии по ходатайству одного из штатов разрешил ввозить в страну «Спутник V». Национальный регулятор объясняет, что рассмотрение заявки на регистрацию «Спутника V» связано с отсутствием полного комплекта документов на препарат. 26 марта бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, направила в Anvisa новый запрос на регистрацию вакцины. На следующий день регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов.

С 17 по 23 апреля делегация бразильского регулятора находилась в России, где знакомилась с деятельностью предприятий — изготовителей «Спутника V» во Владимире и Уфе. По словам главы управления по надзору Anvisa Аны Каролины Марино, экспертам ведомства не позволили посетить лаборатории Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину и осуществляющего контроль качества ее производства.

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Комментарии (24)

Uni
Уже слово "русофобия" прозвучало? )))
WuhanRockCafe
В человеском организме живут и размножаются десятки тысяч разнообразнейших микроорганизмов - одним больше, одним меньше.
Franklin_Delano_Roosevelt
Речь идет о таком типе ДНК-вируса, который может привести к заболеваниям верхних дыхательных путей, кроме того, он быстро размножается. Это, уверены в агентстве по надзору за здоровьем, является серьезным дефектом данной вакцины..... ну в принципе это всё, что надо знать об этом бульоне.
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