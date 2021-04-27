Бразильский регулятор не разрешил ввозить и использовать «Спутник V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило импорт в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и её использование. Как передаёт 27 апреля РИА Новости, совет директоров Anvisa удалённо проголосовал за отказ в выдаче разрешения на импорт «Спутника V», которого с начала апреля добиваются 14 штатов страны.

«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», — заявил глава агентства Антониу Барра Торрес (цитата по ТАСС). Заседание агентства с участием экспертов продолжалось в понедельник более четырех часов и транслировалось в YouTube. Один из руководителей агентства, Алекс Машаду Кампус, отметил, что «Спутник V» не одобрен европейским и американским регуляторами, а большинство стран, зарегистрировавших вакцину, не обладают высоким авторитетом.

