FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
74.77р90.45р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Бразилия признала вакцину «Спутник V» безопасной

Члены научно-технического комитета по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии признали безопасной российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в понедельник глава комитета Паулу Баррозу.

«Это уже третья вакцина от COVID-19, которую мы проверяем, <...> и мы единогласно пришли к выводу, что она безопасна», — цитирует ученого 27 апреля ТАСС.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19.

Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата «Спутник V» в год.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

если бы у меня двое знакомых не померли от спутника, то да...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний