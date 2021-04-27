Бразилия признала вакцину «Спутник V» безопасной

Члены научно-технического комитета по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии признали безопасной российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в понедельник глава комитета Паулу Баррозу.
«Это уже третья вакцина от COVID-19, которую мы проверяем, <...> и мы единогласно пришли к выводу, что она безопасна», — цитирует ученого 27 апреля ТАСС.
Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19.
Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата «Спутник V» в год.