Бразилия признала вакцину «Спутник V» безопасной

Члены научно-технического комитета по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии признали безопасной российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в понедельник глава комитета Паулу Баррозу.

«Это уже третья вакцина от COVID-19, которую мы проверяем, <...> и мы единогласно пришли к выводу, что она безопасна», — цитирует ученого 27 апреля ТАСС.



Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19.