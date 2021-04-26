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В Индию поставят «Спутник V» на фоне «коронавирусного шторма»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, первые дозы поступят 1 мая, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая», — сказал он, отвечая на вопрос, поставит ли фонд вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в этой стране.

Дмитриев также заявил, что Индия будет одним из ключевых производителей «Спутник V». Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V», пишет 26 апреля РИА Новости.

Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата «Спутник V» в год.

В Индии всплеск заболеваемости COVID-19, в госпиталях заканчиваются кислород и койки. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что «нацию потряс коронавирусный шторм». Вирусологи связывают рост заражений с более заразными штаммами вируса.

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Комментарии (7)

rastaman
Усилить шторм хотят?
какой ещё шторм. тихо и спокойно всё в Индии.
хватит нагнетать уже.
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