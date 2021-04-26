В Индию поставят «Спутник V» на фоне «коронавирусного шторма»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, первые дозы поступят 1 мая, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая», — сказал он, отвечая на вопрос, поставит ли фонд вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в этой стране.

Дмитриев также заявил, что Индия будет одним из ключевых производителей «Спутник V». Индия является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V», пишет 26 апреля РИА Новости.