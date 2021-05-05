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Правительство одобрило выход из Договора по открытому небу

Кабмин представит предложение о денонсации договора Владимиру Путину

Правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и постановило представить его президенту России для внесения в Госдуму.

Как следует из постановления, опубликованного 5 мая на интернет-портале правовой информации, документ накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РФ заявило о выходе страны из договора до конца мая. В ведомстве считают, что в последнее время все шло к развалу договоренностей. Российская сторона выразила озабоченность тем, как США и сторонники выполняют свои обязательства.

США вышли из соглашения 22 ноября 2020 года, по мнению российского МИДа, под надуманным предлогом. Президент Америки Дональд Трамп заявил о таком решении еще в мае. Оно вызвало критику в Кремле, МИДе и Совбезе.

В ответ Россия заявила о выходе из договора 15 января 2021 года. В прессе звучали мнения, что после этого страна сможет использовать специальные самолеты для ДОН в разведывательных целях, для контроля результатов испытаний вооружений и оценки эффективности учений, но решение по переквалификации техники не принято.

Договор об открытом небе (AGL) был подписан в 1992 году 34 странами и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после окончания холодной войны. Это позволяет участвующим странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и деятельности других. На практике договор дает государствам-участникам право пролетать над территориями друг друга для наблюдения за военными операциями в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует полеты, определяет механизм контроля за соблюдением его положений, содержит требования к воздушному судну, ограничения по составу и техническим параметрам контрольного оборудования.

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Комментарии (16)

Trurl
Ждём новых постановлений: "Правительство одобрило выход России из мирового сообщества",
"Правительство отменило летоисчисление", "Правительство упразднило образование за ненадобностью"....
Агроном аэродрома
Рэбэ, из ВТО когда выходим? :))
SapienS
Читая комменты удивляюсь, сколько же неразумных, которые абсолютно ничего не понимают в мироустройстве, изливают свою желчь... Дай бог умные люди, которые наконец-то взяли управление Великой Россией в свои руки, продержались как можно дольше, иначе если к власти когда-нибудь придет вот это вот, то страну мы потеряем...
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