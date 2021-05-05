Правительство одобрило выход из Договора по открытому небу

Правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и постановило представить его президенту России для внесения в Госдуму.



Как следует из постановления, опубликованного 5 мая на интернет-портале правовой информации, документ накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РФ заявило о выходе страны из договора до конца мая. В ведомстве считают, что в последнее время все шло к развалу договоренностей. Российская сторона выразила озабоченность тем, как США и сторонники выполняют свои обязательства.