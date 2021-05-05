Правительство одобрило выход из Договора по открытому небу

Правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и постановило представить его президенту России для внесения в Госдуму.
Как следует из постановления, опубликованного 5 мая на интернет-портале правовой информации, документ накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На прошлой неделе Министерство иностранных дел РФ заявило о выходе страны из договора до конца мая. В ведомстве считают, что в последнее время все шло к развалу договоренностей. Российская сторона выразила озабоченность тем, как США и сторонники выполняют свои обязательства.
США вышли из соглашения 22 ноября 2020 года, по мнению российского МИДа, под надуманным предлогом. Президент Америки Дональд Трамп заявил о таком решении еще в мае. Оно вызвало критику в Кремле, МИДе и Совбезе.
В ответ Россия заявила о выходе из договора 15 января 2021 года. В прессе звучали мнения, что после этого страна сможет использовать специальные самолеты для ДОН в разведывательных целях, для контроля результатов испытаний вооружений и оценки эффективности учений, но решение по переквалификации техники не принято.