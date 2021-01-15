Россия может объявить о выходе из Договора об открытом небе «в ближайшие дни»

Договор об открытом небе, который создавался после холодной войны, вскоре может уйти в историю.
«Власти РФ приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет военным 33 стран совершать инспекционные полеты над территорией друг друга с целью укрепления предсказуемости и доверия», — сообщает 15 января издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах РФ.
О своем решение власти России могут объявить уже «в ближайшие дни», а после этого страны — участницы соглашения получат соответствующие уведомления.
Президент США Дональд Трамп в мае прошлого года заявил о выходе из договора. Это решение вызвало критику в Кремле, МИД России и Совбезе.