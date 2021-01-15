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Россия может объявить о выходе из Договора об открытом небе «в ближайшие дни»

Договор об открытом небе, который создавался после холодной войны, вскоре может уйти в историю.

«Власти РФ приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет военным 33 стран совершать инспекционные полеты над территорией друг друга с целью укрепления предсказуемости и доверия», — сообщает 15 января издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

О своем решение власти России могут объявить уже «в ближайшие дни», а после этого страны — участницы соглашения получат соответствующие уведомления.

Президент США Дональд Трамп в мае прошлого года заявил о выходе из договора. Это решение вызвало критику в Кремле, МИД России и Совбезе.

Договор об открытом небе (AGL) был подписан в 1992 году 34 странами и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после окончания «холодной войны». Это позволяет участвующим странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и деятельности других. На практике договор дает государствам-участникам право пролетать над территориями друг друга для наблюдения за военными операциями в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует полеты, определяет механизм контроля за соблюдением его положений, содержит требования к воздушному судну, ограничения по составу и техническим параметрам контрольного оборудования.

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