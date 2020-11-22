Кремль считает, что выход США из Договора по открытому небу — приговор для документа

Российские власти назвали вероятные последствия выхода Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу (ДОН). Без США документ теряет смысл.
«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», — заявил 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует радиостанция «Говорит Москва».
Ранее Министерство иностранных дел прокомментировало решение Вашингтона. «Американская сторона рассчитывает, что ее союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полётам над военными объектами США в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъёмки российской территории», — предположили в МИД. Еще раньше инициативу американской администрации раскритиковал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
О планах выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил в мае. Обсуждать последствия решения США в срочном порядке собирался НАТО. В феврале 2021 года истекает срок другого договора — СНВ-3, который подписывали в качестве глав государств Барак Обама и Дмитрий Медведев. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что «шансы на сохранение договора СНВ-3 стремительно близятся к нулю».