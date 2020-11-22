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Кремль считает, что выход США из Договора по открытому небу — приговор для документа

Российские власти назвали вероятные последствия выхода Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу (ДОН). Без США документ теряет смысл.

«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», — заявил 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Министерство иностранных дел прокомментировало решение Вашингтона. «Американская сторона рассчитывает, что ее союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полётам над военными объектами США в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъёмки российской территории», — предположили в МИД. Еще раньше инициативу американской администрации раскритиковал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

О планах выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил в мае. Обсуждать последствия решения США в срочном порядке собирался НАТО. В феврале 2021 года истекает срок другого договора — СНВ-3, который подписывали в качестве глав государств Барак Обама и Дмитрий Медведев. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что «шансы на сохранение договора СНВ-3 стремительно близятся к нулю».

Договор об открытом небе (AGL) был подписан в 1992 году 34 странами и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после окончания «холодной войны». Это позволяет участвующим странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и деятельности других. На практике договор дает государствам-участникам право пролетать над территориями друг друга для наблюдения за военными операциями в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует полеты, определяет механизм контроля за соблюдением его положений, содержит требования к воздушному судну, ограничения по составу и техническим параметрам контрольного оборудования.

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Комментарии (2)

Mutabor
А заняться улучшением жизни Народа Страны, каждому из руководятелов, в голову не приходит?
Piter Russo
Байден после инаугурации инициирует открытое небо 2.
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