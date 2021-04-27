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«Односторонних уступок ждать не следует». МИД РФ заявил о скором выходе из Договора по открытому небу

Россия собирается выйти из Договора по открытому небу до конца мая

МИД России предупредил партнеров о выходе из Договора по открытому небу.

«При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая. Законопроект о денонсации ДОН будет в считаные дни представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания», — сообщается 26 апреля в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в последнее время все шло к развалу договора. Российская сторона выразила озабоченность тем, как США и сторонники выполняют свои обязательства. Россия, в свою очередь, в прошлом году разрешила наблюдательный полёт над Калининградской областью и создала условия для полёта над районом учений «Кавказ-2020». В ответ не последовало «адекватной реакции». «Односторонних уступок от России ждать не следует», — предостерегли в МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп в мае прошлого года заявил о выходе из договора. Это решение вызвало критику в Кремле, МИД России и Совбезе. В январе этого года МИД РФ анонсировал «внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу».

Договор об открытом небе (AGL) был подписан в 1992 году 34 странами и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после окончания «холодной войны». Это позволяет участвующим странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и деятельности других. На практике договор дает государствам-участникам право пролетать над территориями друг друга для наблюдения за военными операциями в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует полеты, определяет механизм контроля за соблюдением его положений, содержит требования к воздушному судну, ограничения по составу и техническим параметрам контрольного оборудования.

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Комментарии (6)

coronel
США вышли из ДОН 24 ноября.
Зачем так долго ждали? Зачем так долго разрешали шавкам осматривать районы наших учений?
SapienS
Табаки и хозяин, чего хотели, то и получили. Дотявкались, дурики.
Franklin_Delano_Roosevelt
и занавес железный опустите, чтобы все в Хрым ехали.... бу-га-га.... такие дебилы эти обезьяны, разрывающие дипломатические отношения, которые выстраивали до них десятилетиями.... как маленькие избалованные курицы, которые в обидах и капризах....
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