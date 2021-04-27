«Односторонних уступок ждать не следует». МИД РФ заявил о скором выходе из Договора по открытому небу

МИД России предупредил партнеров о выходе из Договора по открытому небу.

«При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая. Законопроект о денонсации ДОН будет в считаные дни представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания», — сообщается 26 апреля в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в последнее время все шло к развалу договора. Российская сторона выразила озабоченность тем, как США и сторонники выполняют свои обязательства. Россия, в свою очередь, в прошлом году разрешила наблюдательный полёт над Калининградской областью и создала условия для полёта над районом учений «Кавказ-2020». В ответ не последовало «адекватной реакции». «Односторонних уступок от России ждать не следует», — предостерегли в МИД РФ.