Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу

Россия начала «внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 января на официальном сайте МИД РФ.



«22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Тем самым был существенно нарушен баланс интересов Государств-участников, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности», — гласит текст документа (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

