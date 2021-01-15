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Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу

Россия начала «внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 января на официальном сайте МИД РФ.

«22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Тем самым был существенно нарушен баланс интересов Государств-участников, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности», — гласит текст документа (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

Дипломаты уверяют, что Россия выдвигала «конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях». Однако они не получили поддержки от союзников США.

Президент США Дональд Трамп в мае прошлого года заявил о выходе из договора. Это решение вызвало критику в Кремле, МИД России и Совбезе.

Договор об открытом небе (AGL) был подписан в 1992 году 34 странами и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после окончания «холодной войны». Это позволяет участвующим странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и деятельности других. На практике договор дает государствам-участникам право пролетать над территориями друг друга для наблюдения за военными операциями в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует полеты, определяет механизм контроля за соблюдением его положений, содержит требования к воздушному судну, ограничения по составу и техническим параметрам контрольного оборудования.

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