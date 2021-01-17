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Стало известно, где Россия сможет применить специальные самолеты после выхода из Договора по открытому небу

Россия планирует использовать самолеты Ту-214ОН в разведывательных целях после окончательного выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

Как 17 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатические источники, оба самолета Ту-214ОН собираются использовать для других задач, в первую очередь — это разведывательные функции и контроль защищенности военных объектов. Также самолеты смогут применять для контроля результатов испытаний вооружений и оценки эффективности учений.

Пока предварительное решение по переквалификации техники не принято. По словам одного из источников агентства, возможность широкой модернизации самолетов была заложена на уровне проектирования. В случае, если будут выполнять роль разведчиков, на них нужно будет установить современное профильное радиоэлектронное и радиотехническое оборудование.

Самолеты Ту-214ОН в 2011 и 2013 годах произвела компания «Туполев» на базе пассажирских Ту-204. При этом международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН они получили только в сентябре 2018 года.

Россия заявила о выходе из Договора по открытому небу 15 января 2021 года. США сделали это 22 ноября 2020 года, по мнению российского МИДа, под надуманным предлогом. Президент Америки Дональд Трамп заявил о таком решении еще в мае. Оно вызвало критику в Кремле, МИДе и Совбезе.

Договор об открытом небе (AGL) был подписан в 1992 году 34 странами и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после окончания холодной войны. Это позволяет участвующим странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и деятельности других. На практике договор дает государствам-участникам право пролетать над территориями друг друга для наблюдения за военными операциями в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует полеты, определяет механизм контроля за соблюдением его положений, содержит требования к воздушному судну, ограничения по составу и техническим параметрам контрольного оборудования.

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Комментарии (3)

RemyMartin
Бойся, враг!
Агроном аэродрома
Ещё их можно применять для контроля жарки шашлыков ближе 5 метров от строений в СНТ.
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