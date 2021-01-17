Стало известно, где Россия сможет применить специальные самолеты после выхода из Договора по открытому небу

Россия планирует использовать самолеты Ту-214ОН в разведывательных целях после окончательного выхода из Договора по открытому небу (ДОН).



Как 17 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатические источники, оба самолета Ту-214ОН собираются использовать для других задач, в первую очередь — это разведывательные функции и контроль защищенности военных объектов. Также самолеты смогут применять для контроля результатов испытаний вооружений и оценки эффективности учений.

Пока предварительное решение по переквалификации техники не принято. По словам одного из источников агентства, возможность широкой модернизации самолетов была заложена на уровне проектирования. В случае, если будут выполнять роль разведчиков, на них нужно будет установить современное профильное радиоэлектронное и радиотехническое оборудование.