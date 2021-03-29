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Суд спас петербуржца от необходимости ремонтировать дом, оставшийся жене после развода

Петербурженка хотела обязать бывшего отремонтировать доставшийся после развода дом

Петербурженка через суд потребовала от бывшего мужа возместить стоимость ремонта некогда общего дома. Взгляды на состояние недвижимости у распавшейся пары оказались диаметрально противоположными.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 марта, подноготную супружества вскрывал Петродворцовый районный суд. Туда с иском к бывшему мужу о возмещении вреда и компенсации моральных страданий обратилась петербурженка. При разделе имущества после развода женщина получила дом в Стрельне, но его состояние не порадовало. Виновным в этом она посчитала супруга.

В иске сказано, что в августе прошлого года, на третий день после развода, мужчина наведался в ещё недавно общий дом и вынес с полтора десятка дверей (зеркальных от шкафов-купе и межкомнатных с первого, второго этажа и мансарды), испортил обои, повредил электрощит, демонтировал газовые котлы и вывез всё к матери.

Женщина предъявила бывшему счёт в 680 тысяч рублей за ремонт и ещё в 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Суд прошёл без неё — истица заболела и попросила отложить заседание, но доказательств не предоставила.

Ответчик в суд пришёл и заявил, что к погрому в доме непричастен. Недвижимость будто бы и без того была неказиста: часть сгубило время, а часть мог вывезти кто угодно, поскольку в доме долго никто не жил, хоть бы даже и сама супруга.

Женщина, требующая компенсацию, подкрепить свои слова ничем не смогла. Сообщения в полицию, которое якобы оставляла истица, в КУСП (книга учёта сообщений о преступлениях) не осталось.

«Кроме того, само по себе обращение в ОМВД с заявлением не является доказательством вины, а какой-либо процессуальный документ, вынесенный по результатам рассмотрения возможного обращения, истцом не представлен», — уточнили в пресс-службе судов. Петродворцовый суд истцу отказал.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
реально тупая БЖ, лучше бы БМ спасибо сказала, что мусор вынес с объекта недвижимости и платить за демонтаж и вывоз в пользу БМ не надо)))
/me
А двери то были в природе? Так и вспоминается классика:

"Все, что нажито непосильным трудом… Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки. Магнитофон импортный! Пиджак!"

З.Ы. Может сама и вывезла.
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