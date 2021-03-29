Суд спас петербуржца от необходимости ремонтировать дом, оставшийся жене после развода

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 марта, подноготную супружества вскрывал Петродворцовый районный суд. Туда с иском к бывшему мужу о возмещении вреда и компенсации моральных страданий обратилась петербурженка. При разделе имущества после развода женщина получила дом в Стрельне, но его состояние не порадовало. Виновным в этом она посчитала супруга.

В иске сказано, что в августе прошлого года, на третий день после развода, мужчина наведался в ещё недавно общий дом и вынес с полтора десятка дверей (зеркальных от шкафов-купе и межкомнатных с первого, второго этажа и мансарды), испортил обои, повредил электрощит, демонтировал газовые котлы и вывез всё к матери.

Женщина предъявила бывшему счёт в 680 тысяч рублей за ремонт и ещё в 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Суд прошёл без неё — истица заболела и попросила отложить заседание, но доказательств не предоставила.

Ответчик в суд пришёл и заявил, что к погрому в доме непричастен. Недвижимость будто бы и без того была неказиста: часть сгубило время, а часть мог вывезти кто угодно, поскольку в доме долго никто не жил, хоть бы даже и сама супруга.

Женщина, требующая компенсацию, подкрепить свои слова ничем не смогла. Сообщения в полицию, которое якобы оставляла истица, в КУСП (книга учёта сообщений о преступлениях) не осталось.

«Кроме того, само по себе обращение в ОМВД с заявлением не является доказательством вины, а какой-либо процессуальный документ, вынесенный по результатам рассмотрения возможного обращения, истцом не представлен», — уточнили в пресс-службе судов. Петродворцовый суд истцу отказал.