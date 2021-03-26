Земные дороги ведут не в Рим. В имперской тишине на Шафировском раздался звон конкуренции

Фото: Felix Kästle / dpa/picture-alliance / ТАСС Поделиться Поделиться







Группа компаний «ГИТ» завершает строительство крупного комплекса ритуальных услуг на Шафировском проспекте в 350 метрах от городского крематория. На небольшом участке в 0,2 га, купленном прошлым летом, появится несколько построек примерно на 4 тыс. кв. м: залы прощания, банкетные залы, офисные, технические и сервисные помещения. Запустить этот проект, стоимость которого оценивается в 300 млн рублей, планируется, по информации «Фонтанки», через несколько месяцев. Представители «ГИТ» подают это событие как амбициозную попытку реформы «крайне консервативного рынка ритуальных услуг Петербурга и самой значимой инвестицией в него».



Источник инвестиций, по заявлениям «ГИТа», — личные средства основных акционеров холдинга Гранта Агасьяна и Армена Автандиляна.

Группа «ГИТ» (Городские инновационные технологии) — многопрофильный холдинг. Изначально ее специализацией было управление жилой и коммерческой недвижимостью. Затем в сферу интересов вошли теплоэнергетика, коммунальная инфраструктура, строительство и благоустройство, вывоз, утилизация и переработка ТБО и других видов отходов, промышленное производство материалов и оборудования для сферы ЖКХ, автоматизация, сервисные услуги. В дальнейшем компания заявила о планах по выходу на агропромышленный рынок https://www.fontanka.ru/2019/05/21/131/ и получила контроль над десятками тысяч гектаров земельных угодий от Кабардино-Балкарии до Ленобласти.

Заняться похоронным бизнесом «ГИТ» планирует в рамках диверсификации своей деятельности. И размах проекта впечатляет. «ГИТ» заявил о намерении занять 30% городского похоронного рынка, рассчитывая в обозримом будущем зарабатывать до 1 млрд рублей в год. При этом на одном объекте на Шафировском проспекте компания не остановится. Сейчас компания ведет переговоры о возможности строительства ритуальных комплексов, аналогичных шафировскому, в ряде других районов города, а далее — и в других регионах страны.



«Мы предложим россиянам то, чего еще здесь не было: качество, сервис, открытость и простоту услуг, которых пока здесь не было. Мы видим сложный рынок, видим кучу нерешенных проблем, понимаем, как сделать лучше, качественнее, и готовы инвестировать», — рассказал «Фонтанке» Грант Агасьян.

Приход нового игрока на рынке ритуальных услуг восприняли неоднозначно. «У нас есть свой дракон-монополист. Если у этих игроков получится его свергнуть, это хорошо, но, возможно, они станут новым драконом», — говорит один из собеседников «Фонтанки», пожелавший остаться неназванным.

Похоронный рынок на 90 процентов (по оценке оставшихся 10 процентов) занят компаниями, так или иначе связанными с президентом Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Запада Валерием Ларькиным и бизнесменом Игорем Минаковым (умер в 2018 году). К этой бизнес-империи принято относить и похоронный дом «Е11» (сам Ларькин попросил «Фонтанку» использовать выражение «дружественная компания»), хотя юридически компанией владеют другие люди.



Арендатором земельного участка, на котором расположены траурные залы «Е11», является ООО «Чандлер», принадлежащий Сергею Шарову. Раньше он также был совладельцем ещё одного юрлица, основным видом деятельности которого являлась организация похорон, — ООО «Маркиз». Другим совладельцем этой компании был Евгений Колотухин, бизнес-партнер Минакова и Ларькина, владелец 90 процентов долей в компании ООО «Похоронный дом "Юго-Запад"», управляющей в городе семью небольшими кладбищами.

Похоронный дом «Е11» — одна из крупнейших ритуальных компаний на рынке. Как писала «Фонтанка», годовой оборот агентства — миллиард рублей. Успешность бизнеса можно объяснить расположением: компания находится в 100 метрах от морга городского Бюро судебно-медицинской экспертизы, обслуживающего ежегодно порядка 20 тысяч умерших. Агентов «Е11» можно встретить и в самом морге, и рядом с ним, предлагающих свои услуги родственникам усопших.

Последние несколько лет у владельца «Е11» проблемы: в 2019 году в Смольный поступила жалоба от компании «Похоронная служба» (её относят к 10 процентам рынка) на то, что земельный участок не предназначен для того, чтобы заниматься там ритуальным бизнесом. После проверки выяснилось, что согласно договору аренды земельного участка «Чандлер» должен был организовать там парковку для машин и автосервис, а не похоронный дом. В конце декабря компания получила уведомление от ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» о прекращении договора аренды и необходимости освободить участок в течение трёх месяцев. Несмотря на то что на сайте «Е11» всё ещё указан старый адрес, собеседники «Фонтанки» уверяют, что похоронный дом уже работает по новому адресу на Свердловской набережной.

Впрочем, как считает один из участников рынка, переезд «Е11» с насиженного места не даст полностью занять его нишу похоронному дому «ГИТа» — в первую очередь, их агентов вряд ли пустят в городские морги. О том, что абы кто не может просто так «с улицы» прийти в «ритуалку», рассказал «Фонтанке» и президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш: «Я вообще за похоронные дома, но у меня есть вопрос: а они прошли общественные слушания, уведомили город или это произвол какой-то? На этом рынке что, кто хочет, тот то и делает? Захотел — кладбище построил, или крематорий, или похоронный дом? Люди покупают землю под склад, а потом смотрят и говорят: «А здесь-то можно деньги зарабатывать! Подумаешь, что нам власть эту землю под одно дала, мы на неё плюём и делаем что хотим». У нас есть программа строительства похоронных домов в городе, её собирался представить городу Валерий Ларькин. А появление такого бизнеса, кроме как рост нездоровой конкуренции, ничего другого не вызовет».



Сам Ларькин в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что тоже собирается строить новый похоронный дом на Партизанской улице (рядом с Большеохтинским кладбищем) — открыть его он планирует к лету 2022 года. Заявления «ГИТа» оценивает довольно аккуратно: «Предложение на этом рынке сейчас представлено достаточно хорошо, много точек и компаний. Поэтому я не могу сказать, что спрос не удовлетворен. Крематорий справляется с объемом, там есть прощальные залы, достаточно дешёвые, и они не забиты. У нас определенное количество умерших — это 4,5 тысячи в месяц. Рынок этим ограничен, все они сейчас обслуживаются. Самое главное — чтобы не пострадали граждане от этого, а если они предложат более интересный ассортимент, я буду только рад».

К слову, в крематории на Шафировском действительно есть девять ритуальных залов с общей вместимостью больше 500 человек. Предоставление свободного зала стоит 3 990 рублей, проведение ритуала прощания от 1400 до 2 600. В «Е11» предлагают купить сразу пакет услуг. Цены на них варьируются от 28,5 до 115 тыс. рублей при кремации и 45–110 тысяч — за похороны на кладбище.



Ксения Клочкова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

