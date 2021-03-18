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Новые крымчане: «Ждали, что цены упадут, когда построят мост. Но ни фига подобного»

Крым наш вот уже семь лет. Каково это — «Фонтанке» рассказали «понаехавшие» туда за это время соотечественники. Некоторые уже вернулись обратно.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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По данным Крымстата, численность населения Республики Крым и города Севастополя на начало 2020 года составляла 2,4 миллиона человек. На 1000 женщин на полуострове приходится 854 мужчины. В местном МВД в 2019 году отчитывались, что за последние пять лет в Крым на ПМЖ переехало около 65 тысяч россиян. Удалось ли за счет этого приблизиться к гендерному равновесию, неизвестно. Однако, судя по отзывам собеседников «Фонтанки», побег в открывшийся географический рай простым оказался не для всех.

Предприниматель и блогер Александр Горный. Человек с несколькими высшими образованиями, бывший управленец западных дистрибьюторских компаний:

«На постоянное место жительства я переехал в Крым в 2014 году. До этого ежегодно приезжал в Форос, Коктебель, с 1989 года. Сам я коренной москвич. Но для меня Крым больше чем Крым. Это сердце России, жемчужина России, в которую я влюбился больше 30 лет назад. С точки зрения личного, тут я приобрёл покой, который невозможно получить жителю столицы. Сейчас я нахожусь тут 95 % времени в году, 11 месяцев. Несколько раз в год летаю в Москву, где пока живут мои близкие. Концы не отрубаю. Москва — родной город. Но когда я приезжаю теперь в Москву, я сразу стараюсь быстрее вернуться в Коктебель.

За это время ко мне обращались многие люди, благодаря моим наводкам они смогли сюда приехать и переехать. Здесь важно иметь постоянный источник дохода. Бизнес свой или рабочее место. Тогда переезд имеет смысл. Если такой доход здесь не сформировать, то и ехать смысла нет. Здесь можно пойти работать менеджером. Но низкая зарплата — 20–35 тысяч рублей. Либо свой бизнес. Нужны врачи, строители, специалисты IT. Много айтишников переезжает, дизайнеров, тех, кто может работать удалённо. Тут есть люди, которые просто заработали в бизнесе деньги, а потом решили переехать в более комфортный климат. В Крым очень много едут не только из Москвы и СПб, но именно в Коктебеле самая большая община из этих двух городов. Творческие люди. Кто-то построил дом и регулярно приезжает, кто-то переехал. Известные артисты, журналисты, художники. Конечно, есть те, кто вернулся. Основная причина отъезда — не смогли найти доход. Либо форс-мажорные обстоятельства, когда нужно быть ближе к столичной медицине. Есть и такие случаи. Вопрос получения иностранных виз лично у меня решён очень просто. У меня сохранилась московская прописка. У меня много недвижимости в Москве. Мне удобнее вести бизнес, зарегистрированный именно в Москве. Несмотря на то, что я под различными санкциями, я год назад летал в Англию без всяких проблем. Моя боль здесь состоит в том, что творится сейчас с природой в Крыму. Я искренне верил, что с возвращением России в Крым здесь будет наведён порядок с незаконными заборами и варварскими застройками парков, и побережьями шалманов, которые здесь ставили в украинские времена. Сейчас мы видим, что идёт бездушное уничтожение уникальной крымской природы, которое маскируется лозунгами о привлечении инвестиций и развитием полуострова. Так нельзя. Есть свободное Западное побережье Крыма, вот там и стройте сколько влезет, но не уничтожайте парки и особо охраняемые территории. Здесь я вижу проблему в принимаемом местном законодательстве и антинародном министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, которое способствует этому».

Александр Аликин, технический художник американской компании по производству компьютерных игр Gamlabs Inc., в прошлом журналист:

«Переезжал в Севастополь в 2016 году из Петербурга. Надоел город, работа, надоело всё. Была мечта уехать куда-нибудь далеко и на машине. Казалось, что где-то есть другая, более интересная жизнь. Было всё равно, куда ехать. Крым просто подвернулся. Первые три месяца ничем не занимался — перемещался между пляжем и диваном. Когда кончились деньги, начал искать работу. Ошибочно полагал, что прослыву эдаким столичным мастером (в журналистике), которого возьмут практически в любое СМИ. Но меня никуда не взяли, потому что местные не готовы работать с людьми из больших городов — они более требовательные, у них особый взгляд на вещи и они хотят больше денег. Я стал работать удаленно на несколько работодателей из разных городов России, а один находился в США. Стал работать значительно меньше, два-три дня в неделю, при этом зарабатывал так же, как прежде на работе в Питере, или иногда больше. Появилось время на другие занятия, силы на что-то ещё, помимо работы.

Именно тогда я начал учить программирование (с нуля). Впоследствии, начиная с лета 2020 года, это позволит мне найти работу в IT-сфере и бросить журналистику, которая мне так надоела. Совершенно другая работа, значительно больше денег и перспективы перехода из наемных работников в предприниматели в будущем. Наконец, я понял, что переезжать не страшно и что жизнь не ограничивается Петербургом, в котором родился и вырос. Что если что-то очень хочется — надо брать и делать, а не мириться с тем, что у тебя и так есть (и что тебя не удовлетворяет). Нечего жаловаться на жизнь, хочешь переехать в другой город или страну — бери и переезжай, рискуй, сражайся с трудностями, всё получится. Никого не слушай, делай, как сам чувствуешь.

Из Крыма я уехал в конце 2018 года по нескольким причинам. Во-первых, в Крыму крайне низкий уровень в сфере услуг и торговле. Найти нужный товар (например, мебель) — проблема. Ремонт машины иногда становится причиной новых неисправностей. Если за что-то платишь, постоянно беспокоишься, потому что работники преимущественно безответственные разгильдяи. Во-вторых, мне не удалось там ассимилироваться. Чтобы стать частью крымского общества, необходимо в некоторой степени стать таким же, как они. То есть мелочным, жадным и хитрожопым. Конечно, есть исключения, я их встречал, но основная масса людей именно такая. Это совокупность бессовестного южного менталитета, который ничего не производит, а только паразитирует на туристах, и украинской ушлости и изворотливости. В общем, на хорошем климате и красивой природе далеко не уедешь. Для жизни этого недостаточно. Максимум — для туризма. Да и то, за такие деньги лучше уж поехать в Турцию».

Эдуард Иванов (фамилия изменена по просьбе собеседника), винодел, в прошлом политконсультант, госслужащий:

«Я переехал в Крым в 2014 году из Екатеринбурга. Первый раз оказался в Крыму в момент референдума, по делам. Я тогда занимался пиаром, политическими проектами, СМИ. Переехал на постоянное жительство уже в мае 2014 года. Открывал в Симферополе СМИ бизнес-направленности. Но уже давно закрыл этот бизнес. Сначала работал нормально, но не получилось попасть на госконтракты. В 2015 году меня пригласили на госслужбу на год в Севастополь. Изначально была надежда, что Крым может стать карьерным лифтом. У меня в круге общения были чиновники крупного ранга, которые приезжали либо потому, что провинились, либо ехали с надеждами на карьеру. Но все через какое-то время стремились уехать обратно. Во-первых, сама структура власти в Крыму и Севастополе не подразумевает стабильности. Если посмотреть на кадровую политику Аксёнова, то за семь лет его пребывания главой Крыма министров здравоохранения он семь штук и поменял. И так примерно по всем позициям. Вообще, работа в 2014–2015 годах была очень сложная. Надо госнаграды раздавать тем, кто тогда работал. Работа опасная, потому что мы работали одновременно и в украинском, и в российском правовом поле. Когда ты подписывал смету, заключал контракт, ты понимал, что находишься под дамокловым мечом, потому что всё шло непонятно на каких законных основаниях. Что-то шло по украинской норме, что-то по российской. При желании наших силовиков закрывать можно было любого. Даже если человек был кристально чистым, к которому никогда ничего не прилепилось. И местные элиты очень сильно не хотели варягов. В конце 2014 года был указ премьер-министра Медведева о том, что каждое министерство Крыма и каждый департамент Крыма в ранге первого заместителя с правом первой подписи должен был получить федерального чиновника, делегированного профильным федеральным министерством. История была интересная. Когда они приехали, их просто не взяли на работу. В Севастополе взяли, а в Крыму нет. Они ходили по министерствам, ждали, когда им дадут ключи от кабинетов, зачислят в штат. Кто-то в итоге уехал обратно, не дождавшись назначения, хотя был прямой приказ премьера. Кто-то был принят, но без права первой подписи. Люди думали, что это карьерный лифт, что они вернутся на должности не меньшие, чем они оставили, а может, даже с повышением. Но люди поняли, что попали в чёрную дыру. То же самое было с министерством по делам Крыма и Севастополя. Оно было небольшим, когда министр Олег Савельев приехал с должности замминистра экономики на должность федерального министра. Но министерство закрыли через год. Люди остались ни с чем. Кадровая чехарда тут. В Севастополе третий губернатор за семь лет. Ушёл Меняйло, Овсянников, сейчас Развозжаев. Проблем здесь просто масса. В конце ноября 2015 года мы попали под энергетическую блокаду. Ситуация была катастрофическая. Для примера: в Севастополе пиковое потребление 240 мВт, а мы имели 45 мВт, которые в основном отдавались на объекты флота и теплоснабжения. Даже на социалку не хватало. Из бизнесменов практически никто не закрепился здесь, а у меня круг общения широкий. Приезжали по-лёгкому срубить. Но их сразу подрубили санкциями и отсутствием нормальной сервисной инфраструктуры, к которой они привыкли на материке. Финансы, кредиты. В итоге пришли только мусорные банки, желание которых было одно — получить индульгенцию от ЦБ на закрытие. У них было большое удивление, что индульгенции им никто не дал. У меня есть знакомые, кто уехал из Крыма. Один федеральный чиновник, но он говорить не станет. А второй — спецслужбист. Тоже не скажет. А третий — доктор. Приехал, попробовал получить миллион рублей, которые дают врачам. Но карьеры не случилось, и вернулся.

Фигово? Фигово, когда нет семьи, друзей, денег, а ты замерзаешь. А я просто переквалифицировался. Занимаюсь виноделием, виноградорством. Мне это нравится. И у меня не было капитала, который я мог бы потратить на это. Но я, в силу своей квалификации, работал сначала пресс-секретарём крупного винодельческого предприятия, очень мощного. Поизучал вопрос и начал заниматься как консультант, который привлекает инвесторов. Если говорить о ценах, то сейчас они у нас выше, чем в Краснодарском крае, на 15–20 %. Мы постоянно ждали, что ситуация изменится, когда построят мост. Но ни фига подобного. Цены как были высокие, так и остались. На бытовом примере: мы в 2014 году сидели в хорошем кафе в Симферополе, и рулька с пивом, хорошая рулька, мне обошлась в 150 рублей. Теперь это рублей 600–700. И жильё дорогое. Однокомнатная квартира самая дешёвая стоит сейчас от 4,5 до 7 миллионов рублей. Это Севастополь. Проблема с визами меня не беспокоит. У меня прописка российская. Вот мой коллега не смог въехать на Украину. Я посмотрел, я тоже под запретом. Но меня этот факт не беспокоит. Я и не хотел туда ехать. (Смеётся.)»

Петербургский проектировщик электрических сетей Илья Донецков, который открывал в Крыму смузи-бар, но вернулся на материк:

«Я начал знакомство с Крымом в 2015 году как турист. Потом приезжал для ведения бизнеса, открывал торговую точку. Отдыхать и работать там нравилось. Особенно климат. По большей части, именно климат и природа Крыма были самыми большими мотиваторами для переезда из Ленобласти. В итоге в конце лета 2019 года приехал с желанием остаться на ПМЖ. Купил участок в Крыму с планами строить свой дом. Провел в Крыму в общей сложности год и посмотрел, что такое Крым в сезон и Крым в несезон. Это 2 совершенно разных мира. Курорт есть курорт, со всеми вытекающими. Когда ты отдыхаешь или работаешь с утра до вечера, то не особо обращаешь внимание на что-то ещё, и всё нравится. А как только сталкиваешься с налаживанием быта, оформлением документов, банками, медициной, почтой и т. д. по списку, то приходит осознание, что ты как будто в прошлое попал. На решение многих вопросов для жизни в ЛО я бы потратил полчаса, а в Крыму на это надо было либо не один день, либо это вообще было сделать невозможно, и для этого нужно было выезжать «на материк». Мне многие говорили/писали, что ЛО — это один из самых развитых регионов России, что ты, мол, хочешь, нашел, с чем сравнивать. Я тут недавно за полярным кругом побывал. Так вот, за полярным кругом благ цивилизации было гораздо больше, чем в Крыму.

Банальные постоянные отключения электричества и воды очень мешали в Крыму. Там даже у многих людей фобия насчет лифтов. Многие на 9-й этаж пешком ходят. Потому что свет отключают часто. А если его отключат, пока ты в лифте? Всё. Ты застрял. Я пришел к выводу, что климат для меня не перевешивает всех трудностей жизни в Крыму, и лишений я испытываю гораздо больше. Зимой 2020-го принял решение вернуться в ЛО. На самом деле я очень рад, что попробовал. С детства была мечта пожить у моря, и мечту я исполнил. А также Крым очень сильно навел порядок у меня в голове и помог расставить жизненные приоритеты. Определить, что важно, что не важно, с чем я готов мириться, а с чем не готов. Например, визовый вопрос очень сильно беспокоил. Не представляю свою жизнь без путешествий, и это был один из весомых доводов в пользу возвращения из Крыма в ЛО. На сегодняшний день готов вернуться в Крым только как турист. Хоть и объездил весь Крым, побывал больше чем в 15 других странах. т. е. мне есть с чем сравнивать. Но не исключаю, что приехал бы в Крым отдохнуть ещё раз. Есть пара мест, которые мне сильно запали в душу, например Судак и тропа Голицына. Но именно жить… большой вопрос. С удовольствием бы посмотрел на Крым без санкций и без проблем с инфраструктурой для жизни».

Председатель Азово-Черноморского объединения предприятий марикультуры Сергей Татко, или, как он называет себя сам, «первый и последний инвестор в области аквакультуры»:

«Мы в 2017 уехали сюда по зову президента Владимира Владимировича Путина, развивать АПК и рыбохозяйственный комплекс. Это выращивание моллюска мидий в промышленных объемах. Но не тут-то было. Ферма установлена в море. Её не вытащить и не переместить. И я не могу работать, у меня нет береговой базы, места швартовки и т. д. Продукция выращена, а вытащить ее некуда. Из сформированных 7 рыбоводных участков в Севастополе был освоен только один. Это полностью исключило развитие «приоритетного» направления марикультуры. В Севастополе отсутствуют субсидии для предприятий марикультуры, нет возможности получить кредит под продукцию (продукция аквакультуры отсутствует в страховых компаниях), т. е. в списке отсутствует графа рыбоводство. В качестве залога рассматриваются только личное имущество собственников, квартиры, машины и прочее. Вложил я в это очень много. А сейчас у меня 22 отказа по земле. Нас было 5 инвесторов, москвичи, питерские и Владик. В итоге все наобщались по кабинетам и уехали назад».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Комментарии (26)

265049935
Какой мост? Разве можно там построить какой-то мост? Это влажные фантазии путинистов. Все кадры сняты на Мосфильме. P.S. Для волнующихся. 15 рублей получил. Не беспокойтесь
DenArch
Цены везде подросли
265040341
.... начав читать, почувствовал дурной запашок .... пролистал вниз - точно .... Нелюбин.
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