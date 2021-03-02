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Минфин США опубликовал санкционный список. В нём, среди прочих, оказались Кириенко, Бортников и три российских НИИ

В санкционный список США в связи с преследованием Алексея Навального вошли семь российских чиновников, а также 14 юридических лиц. Перечень опубликовал 2 марта Минюст США.

В чёрный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, глава ФСИН Андрей Калашников. Включение в санкционный SDN List подразумевает заморозку их активов и запрет гражданам и юрлицам США на ведение с ними дел.

Среди юрлиц в списке — 27-й Научный центр Министерства обороны Российской Федерации, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации, Российский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), а также Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (сейчас — Главное управление Генштаба ВС РФ).

Санкции ввели в отношении организаций, которые, как утверждает Белый дом, имеют отношение к производству и использованию оружия массового поражения при попытке отравления Алексея Навального.

Ранее днём санкции в отношении четырёх российских высокопоставленных лиц ввёл Евросоюз. Ими оказались вышеупомянутые глава ФСИН и генпрокурор РФ, а также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях этих трёх стран, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

После возвращения в Россию оппозиционера задержали, а затем Симоновский районный суд заменил ему условный срок на реальный.

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Комментарии (33)

Piter Russo
Сборище специалистов по санкциям и контрсанкциям.
Господа вы такие наивные, читаешь комментрии и улыбаешься)
Andrew101
Про их родственников опять забыли, это намного важнее
VVSss
Отличная новость, но они не все сделали. Надо бы еще и родственников обложить. С запретом посещения Европы и остальных государств.
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