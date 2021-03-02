Минфин США опубликовал санкционный список. В нём, среди прочих, оказались Кириенко, Бортников и три российских НИИ

В санкционный список США в связи с преследованием Алексея Навального вошли семь российских чиновников, а также 14 юридических лиц. Перечень опубликовал 2 марта Минюст США.

В чёрный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, глава ФСИН Андрей Калашников. Включение в санкционный SDN List подразумевает заморозку их активов и запрет гражданам и юрлицам США на ведение с ними дел.