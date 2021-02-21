Борис Павлович представит спектакль «Юдифь» в Доме радио

27 и 28 февраля в Доме радио представят спектакль Бориса Павловича «Юдифь», поставленный по пьесе драматурга КЛИМа «Юдифь, тайный дневник» на украинском языке. Эта работа стала художественным осмыслением библейской истории в виде личных заметок женщины, убившей возлюбленного ради своего народа.
Несмотря на ключевую тему — национальной идентичности и места отдельной личности в пространстве государства, «Юдифь» можно отнести к разряду инклюзивных работ. Российскому обществу катастрофически недостает опыта диалога на указанные темы, точно так же как и на тему инвалидности. В данном случае зрители будут вовлекаться и включаться в сценическое повествование через персоналию актрисы, крепко связанную с национальной идентичностью, драматурга, более подробно всмотревшегося в фигуру библейской героини, а пространство 3-й студии Дома радио станет полем для рефлексии.
В постановке участвуют актриса Катерина Таран и музыкант Алексей Востриков, художник Ольга Павлович, видеохудожник Кеша Башинский, художник по свету Анатолий Ляпин.
Проект создан фондом «Альма Матер» специально для Дома радио.
Начало в 19:00
18+
Наталия Эфендиева