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Борис Павлович представит спектакль «Юдифь» в Доме радио

27 и 28 февраля в Доме радио представят спектакль Бориса Павловича «Юдифь», поставленный по пьесе драматурга КЛИМа «Юдифь, тайный дневник» на украинском языке. Эта работа стала художественным осмыслением библейской истории в виде личных заметок женщины, убившей возлюбленного ради своего народа.

Фото: Ofa Feldman. Фото предоставлено организаторами
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Несмотря на ключевую тему — национальной идентичности и места отдельной личности в пространстве государства, «Юдифь» можно отнести к разряду инклюзивных работ. Российскому обществу катастрофически недостает опыта диалога на указанные темы, точно так же как и на тему инвалидности. В данном случае зрители будут вовлекаться и включаться в сценическое повествование через персоналию актрисы, крепко связанную с национальной идентичностью, драматурга, более подробно всмотревшегося в фигуру библейской героини, а пространство 3-й студии Дома радио станет полем для рефлексии.

В постановке участвуют актриса Катерина Таран и музыкант Алексей Востриков, художник Ольга Павлович, видеохудожник Кеша Башинский, художник по свету Анатолий Ляпин.

Проект создан фондом «Альма Матер» специально для Дома радио.

Начало в 19:00

18+

Наталия Эфендиева

Фото: Ofa Feldman. Фото предоставлено организаторами

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