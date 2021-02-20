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24 марта — круглый стол «Все взять и поделить. Как экономика совместного пользования влияет на нашу жизнь?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Все взять и поделить. Как экономика совместного пользования влияет на нашу жизнь?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как отрасли шеринга показали себя в условиях 2020 года? Кто и что арендует и делит сегодня?
  • В каких секторах бизнеса аренда и совместное пользование развиваются наиболее активно? Где особенно яркие тренды к росту?
  • В каких сферах аренда и совместное использование могут постепенно заменить полновесную покупку?
  • «Общественный» транспорт. Что выгоднее: каршеринг, автомобиль или такси? Кому подходит какая схема?
  • Что может подтолкнуть горожан пересесть из автомобилей на общественный транспорт/каршеринг или транспорт мало мобильности (самокаты, велосипеды)?
  • Open офис. Бум коворкингов — отмирание традиционных офисов или отклик на растущую самозанятость?
  • Общежитие. Чем коливинг интереснее совместной съемной квартиры?
  • Представляют ли сервисы вроде сouchserfing и Aibnb конкуренцию традиционным и малым отельным форматам, апартаментам?
  • В чем подводные камни экономики шеринга? Почему и насколько он может быть выгоден?
  • Что еще теоретически можно разделить с другими — прогноз развития совместного пользования.

По данным аналитического департамента AMarkets в 2019 году рынок совместного потребления (шеринг) вырос в полтора раза, в 2018 году — на 30%) до 770 млрд. рублей. 72% выручки в шеринговой экономике России приходится на перепродажу вещей между гражданами, C2°С-торговли, далее — онлайновые биржи труда (140 млрд.), затем каршеринг (20 млрд.) и краткосрочная аренда жилья (15,5 млрд.). Около 60% пользователей шеринговых сервисов в России — молодые люди до 30 лет, более трети — 31–45 лет. С одной стороны, шеринг — это идеология отказа от лишних трат и перепотребления, это образ жизни. С другой стороны, это развивающаяся новая экономическая модель, на которой — в силу ее популярности и новизны в России, — можно заработать.

К участию приглашаются представители компаний коливингов, коворкингов, каршерингов, велошерингов, шерингов электросамокатов, сервиса аренды жилья, сервиса проката и перепродажи вещей (одежды, мебели, украшений и т.д.), представители общественного транспорта.

По вопросам участия обращаться:

Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

 

План мероприятий

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