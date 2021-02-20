24 марта — круглый стол «Все взять и поделить. Как экономика совместного пользования влияет на нашу жизнь?»

По данным аналитического департамента AMarkets в 2019 году рынок совместного потребления (шеринг) вырос в полтора раза, в 2018 году — на 30%) до 770 млрд. рублей. 72% выручки в шеринговой экономике России приходится на перепродажу вещей между гражданами, C2°С-торговли, далее — онлайновые биржи труда (140 млрд.), затем каршеринг (20 млрд.) и краткосрочная аренда жилья (15,5 млрд.). Около 60% пользователей шеринговых сервисов в России — молодые люди до 30 лет, более трети — 31–45 лет. С одной стороны, шеринг — это идеология отказа от лишних трат и перепотребления, это образ жизни. С другой стороны, это развивающаяся новая экономическая модель, на которой — в силу ее популярности и новизны в России, — можно заработать.



К участию приглашаются представители компаний коливингов, коворкингов, каршерингов, велошерингов, шерингов электросамокатов, сервиса аренды жилья, сервиса проката и перепродажи вещей (одежды, мебели, украшений и т.д.), представители общественного транспорта.



По вопросам участия обращаться: